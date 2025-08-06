Новосибирцам предлагают запретить стирать и мыть посуду по ночам

В России снова продвигают инициативу федерального закона «о тишине». Он предусматривает административный штраф за шум в ночное время и «тихий час». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) Евгения Машарова. Эксперт подчеркнул, что речь может идти не только о вечеринках и «громком выяснении отношений», но и о громком звуке работающей стиральной машины, пылесоса, мытье посуды и т.д.

В соцсетях и СМИ идет активное обсуждение этой новости:

При сегодняшнем темпе работы на стирку остается только одно время: ночь. Будем ходить грязными.

Точно пора покупать частный дом и переезжать за город.

Кто и каким образом будет доказывать, что шум от работающей стиральной машины или пылесоса превышал норму? Депутаты и общественники пиарятся на заявлениях о таких «законопроектах»

Это жителям человейников со стенами из перфорированного бетона и гипсокартона грозит штраф. Остальным, проживающим в домах советской постройки, можно расслабиться и после 23 часов смело запускать пылесосы и стиральные машинки.

Уважаемые законодатели, члены Общественной палаты, а как насчёт того, чтобы ввести обязательные нормы шумоизоляции для застройщиков и следить за их исполнением?

Закон о тишине — нормально. Но, перфоратором работать вечером — штраф, а дети, как резаные орут по ночам — это норм? Или мигранты кагалом собираются и устраивают разборки — тоже норм?

Когда наведут порядок с алкоголиками, которые начинают вести активную деятельность после того, как все пытаются заснуть? Полиция не приезжает, сами дебоширы на замечания не реагируют. Участковый говорит, что он «не пойдет по заявке на шум, не его это дело, он и так устал». Говорит, «вызывайте МЧС». Разберитесь, чтобы соблюдались те ограничения, которые уже приняты.

Стоит отметить, что федеральный закон о тишине был внесен в Госдуму еще в 2023 году.

Законопроектом предлагалось установить периоды времени, когда не допускается нарушать тишину и покой граждан: с 23 часов до 7 часов местного времени

Запрещалось проводить строительные и ремонтные работы, превышающие пределы допустимых шумовых воздействий — с 19 часов до 9 часов и с 13 до 15 часов местного, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Предлагалось установить закрытый перечень действий, которые приводят к нарушению тишины и покоя граждан и могут квалифицироваться как совершение административного правонарушения.

Предлагалось предоставить право собственникам помещений многоквартирного дома, малоэтажного жилого комплекса решением общего собрания определить лиц, которые от их имени могут составлять акт о нарушении тишины для последующей передачи в органы государственной власти.

Однако, инициатива так и не получила поддержки со стороны исполнительной власти.

— Практически во всех субъектах Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в определенные периоды времени, предлагаемые законопроектом изменения избыточны, — говорилось в официальном отзыве к законопроекту со стороны правительства РФ.

В Новосибирской области «закон о тишине» был принят в 2016 году. В первоначальной редакции закона было прописано «время тишины» с 13.00 до 15.00, поправками ко второму чтению его сократили с 13.00 до 14.00, то есть с двух до одного часа. Кроме того, запрет на производство работ в дневное время отменили для новостроек — в течение 1,5 лет после ввода дома в эксплуатацию, а также в рамках капремонта. Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц — 5 тысяч рублей; на юридических лиц — 10 тысяч рублей.

Напомним, в июле в СМИ и соцсетях активно обсуждали высказывание эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря о том, что секс по ночам шумные проявления близости, такие как стоны, крики или стук кровати о стену, могут стать причиной жалоб соседей и административного штрафа.

Ранее редакция сообщала о том, что 60% новостроек, введенных в Новосибирской области в 2025 году, относятся к ИЖС.