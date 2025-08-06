Новосибирцам предлагают запретить стирать и мыть посуду по ночам

В России снова продвигают инициативу федерального закона «о тишине». Он предусматривает административный штраф за шум в ночное время и «тихий час». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) Евгения Машарова. Эксперт подчеркнул, что речь может идти не только о вечеринках и «громком выяснении отношений», но и о громком звуке работающей стиральной машины, пылесоса, мытье посуды и т.д.
В соцсетях и СМИ идет активное обсуждение этой новости:
Стоит отметить, что федеральный закон о тишине был внесен в Госдуму еще в 2023 году.
Однако, инициатива так и не получила поддержки со стороны исполнительной власти.
— Практически во всех субъектах Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в определенные периоды времени, предлагаемые законопроектом изменения избыточны, — говорилось в официальном отзыве к законопроекту со стороны правительства РФ.
В Новосибирской области «закон о тишине» был принят в 2016 году. В первоначальной редакции закона было прописано «время тишины» с 13.00 до 15.00, поправками ко второму чтению его сократили с 13.00 до 14.00, то есть с двух до одного часа. Кроме того, запрет на производство работ в дневное время отменили для новостроек — в течение 1,5 лет после ввода дома в эксплуатацию, а также в рамках капремонта. Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц — 5 тысяч рублей; на юридических лиц — 10 тысяч рублей.
Напомним, в июле в СМИ и соцсетях активно обсуждали высказывание эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря о том, что секс по ночам шумные проявления близости, такие как стоны, крики или стук кровати о стену, могут стать причиной жалоб соседей и административного штрафа.
Ранее редакция сообщала о том, что 60% новостроек, введенных в Новосибирской области в 2025 году, относятся к ИЖС.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru