Автомобили на газе становятся популярнее

В 2019 году количество проданных машин с газобаллонным оборудованием (ГБО) выросло на 24,5%, а в 2020 году еще больше – на 27%. Среди всей автомобильной базы доля машин на газе равна 3,2%, в Новосибирской области же этот показатель равен 2,5%. К таким выводам пришли аналитики автомобильного сайта Дром.

— Увеличение продаж авто на газе из года в год примерно одинаковое. Из чего можно сделать вывод, что оно вызвано не стартом государственной поддержки, а естественным ростом популярности у россиян. Чаще всего ГБО ставят с целью сэкономить на топливе при больших пробегах. В России с ее расстояниями для части автовладельцев это оптимальный вариант. Если ваш пробег более 20 000 километров в год, есть повод задуматься об установке, — считает аналитик Дрома Сергей Лагурев.

Чаще всего ГБО устанавливают на Ладу Приору, Toyota Land Cruiser, Chevrolet Niva, Ладу Гранту и УАЗ Патриот. В Новосибирской области еще популярны модели Mitsubishi Pajero и Nissan Almera. Среди регионов России больше всего машин на газе ездит на Северном Кавказе – 13% от общего числа, Курганской области и республике Адыгея – по 10%, а также Омской и Тюменской областях – по 8% в каждой. Согласно исследованию Дрома, наличие ГБО не влияет на цену машины при продаже. Средняя стоимость автомобиля на газе встречается как выше, так и ниже, чем на такую же модель, но с бензиновым двигателем. Цена напрямую зависит от состояния автомобиля.

Отмечается, что инфраструктура в России лучше развита для автомобилей, которые ездят на пропане. На нем работает примерно 70% автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием. При этом считается, что метан безопаснее и дешевле, но дороже при установке и эксплуатации. Для безопасности важно, чтобы ГБО было грамотно установлено профессионалами и вовремя обслуживалось. Кроме того, такое вмешательство в конструкцию автомобиля нужно регистрировать в ГИБДД.

Стоит отметить, что гибридные автомобили – серьезный конкурент для машин на газе. Например, в статистике по Приморскому краю, где популярны гибриды и занимают 16% рынка, автомобилей с ГБО крайне мало – 0,4% от общего числа.

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