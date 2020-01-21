В Новосибирске создана «Сибирская газомоторная ассоциация»

Согласно поручению президента РФ от 2018 года (№743), к 2020 году 30% общественного транспорта в городах-миллионниках должны быть переведены на газомоторное топливо. Новосибирская область выполнить эту задачу, похоже, не сможет.

— Причин много, но главное, что газовое топливо считать легко, а нефтяное можно слить сразу после заправки. Стоит перевести автомобили на газ, и эта «кормушка» закроется. В результате газомоторное топливо «заходит» на рынки регионов РФ со скрипом, — рассказал InfoPro54 директор ООО «Третье тысячелетие» Валерий Котов.

— Вторая проблема, сдерживающая рост количества автомобилей, работающих на газомоторном топливе, — слабое развитие инфраструктуры заправочных станций. В Новосибирской области всего 7 АНГКС, из них одна в Бердске (открыта в ноябре 2019 года). Сейчас развитием этой сети занимается только ООО «Газпром газомоторное топливо». Замгендиректора компании Александр Шалатонов сегодня фактически единственный человек, который по этой теме «шевелит» Сибирь. Безусловно, этого мало, — рассуждает Котов. — Кроме того, не везде есть возможность установки колонки, работающей на сетевом газе с пониженным давлением, что актуально для техники. Если таких сетей нет, то колонку строить нерентабельно.

Сейчас в Новосибирске создана (находится в стадии регистрации) Ассоциация организаций в области газомоторного топлива «Сибирская газомоторная ассоциация». Одним из ее учредителей и председателем является Валерий Котов. В задачи ассоциации будет входить развитие инфраструктуры сетевого газа, а также популяризация газомоторного топлива.

Сейчас «Третье тысячелетие» ведет переговоры с сельхозпредприятием области об установке газодизельного оборудования на сельхозтехнику и о строительстве заправки на ветке сетевого газа, чтобы на примере одного хозяйства простестировать удешевление хлеба и мясомолочной продукции. Топливная составляющая в хлебе — около 30%.

— Всего в 2020 году мы планируем в Новосибирской области построить 2-5 заправок. Объем инвестиций в этот проект составит несколько десятков миллионов рублей, возможно, что нам удастся встроиться в программы «Газпром газомоторное топливо», — поясняет Валерий Котов.

— Ни в одном регионе Сибири сейчас нет программы развития газомоторного топлива, а значит, нет источников их финансирования. Мы с помощью ассоциации планируем разрывать этот круг, — заявил Котов.

Для более активного продвижения этого проекта, по его словам, в первую очередь, необходимо решить земельный вопрос. Все необходимые для этого решения на уровне президента и правительства РФ уже приняты, во многих регионах России тема развивается, а в Сибири все только начинается.

Для продвижения темы перевода автомобилей на газомоторное топливо, по его словам, оптимально подходит модель специализированного центра. По аналогии с Информационным центром по атомной энергетике (ИЦАЭ) Росатома, который работает в Новосибирске с 2010 года.

— По нашим расчетам, на первом этаже центра можно разместить выставочный зал с моторами, на которых установлено газомоторное оборудование, а на втором проводить лекции для школьников, студентов. На мой взгляд, только приучая молодежь использовать автомобили на экологически чистом топливе, мы можем постепенно переломить ситуацию на дорогах города и региона, — говорит он. — В 2020 году планируем подготовить проектно-сметную документацию и определиться с местом строительства центра.

Объем инвестиций в этот проект составляет около 150 млн рублей. Но для того, чтобы его запускать, нужно понять, есть ли у государства потребность в такой структуре.

— Мы планируем с проектом центра выходить на правительство Новосибирской области, а также Российской Федерации, — заявил собеседник InfoPro54.

Кроме того, компания «Третье тысячелетие» инвестировала в станцию газобалонного оборудования (на улице Владимировской, 11,б). Официально она начала работать 17 января, в тестовом режиме — с середины декабря 2019 года.

По его оценкам, сегодня на рынке Новосибирска официально установкой газомоторного оборудования занимаются около 10 компаний.

Фото предоставлено Валерием Котовым