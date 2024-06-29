Автозаправки сети «Лукойл» ушли из Новосибирской области

В Новосибирской области прекратили свою работу автозаправки сети «Лукойл». Их вывески уже скрыты под зеленым сукном, на котором красуется название Tatneft с рекламой о скором открытии.

Как сообщил BFM-Новосибирск один из сотрудников АЗС, функционировать под новым брендом они начнут не раньше осени.

— Сейчас мы просто АЗС: еще не Татнефть, но уже и не Лукойл. В работе ничего фактически не изменилось, — рассказал собеседник.

Информация о том, что автозаправки, работавшие под брендом «Лукойла» вскоре исчезнут, появилась еще в октябре 2023 года.

В этой связи руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацкий пояснил Infopro54, что операторы АЗС, которые ранее работали по франшизе «Лукойла», проведут ребрендинг и продолжат работать.

Ранее редакция сообщала о том, что ПАО Нефтяная компания «Лукойл» подала в арбитражный суд пять исков к новосибирским компаниям о взыскании компенсации и обязании прекратить использование товарных знаков. Кроме того, компания требует осуществить демонтаж вывесок и иных элементов оформления.