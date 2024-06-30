Количество туристов в Новосибирской области подсчитало Минэкономразвития

Новосибирская область стала лидером в Сибири по количеству туристов и заняла 30-е место во всероссийском рейтинге. За 2023 год регион посетили 1,3 миллиона человек. Они останавливались в различных местах: хостелах, гостиницах, санаториях и турбазах.

Основной приток гостей региона составили жители соседних областей, в том числе Алтайский и Красноярский край.

Благодаря тому, что туристы стали предпочитать Новосибирск в регионе выросли доходы от платных туристических услуг. По данным Минэкономразвития, в 2023 году этот показатель вырос до 17,8 млрд рублей.

Министр Лев Решетников отметил высокий туристический потенциал Новосибирской области. В регионе имеется 16 пляжей, 400 туристических фирм, более полумиллиона гостиниц, санаториев и баз отдыха. За счет привлечения федеральных и региональных средств удается увеличивать рост финансирования различных проектов в сфере туризма.

Среди привлекательных для туристов мест министр выделил Обское водохранилище, зоопарк, Академгородок. В качестве успешных проектов он назвал очистку уникального озера в Доволенском районе и развитие инфраструктуры на озере Карачи в Чановском районе.

Напомним, в Послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу увеличить турпоток по стране до 140 млн человек в год, а вклад туризма в ВРП — до 5%. Достичь этих целей помогает региональная госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденная Правительством региона, и федеральные средства по нацпроекту.