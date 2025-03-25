«Азия-Сибирь» вложит в рынок под Новосибирском 10 млрд

В администрации Новосибирского района обсудили ситуацию, связанную с организацией нового оптового рынка на территории Верх-Тулинского сельсовета около поселка Крупской. Как сообщил глава района Андрей Михайлов, в ней приняли участие глава Минпромторга Андрей Гончаров, замминистра региональной политики Евгения Бузмакова, депутаты регионального и местного совета, глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболек, представители контролирующих структур, а также руководители ООО «Агрокомплекс» «Азия-Сибирь».

По словам Михайлова, предприятие планирует инвестировать в территорию в несколько этапов порядка 10 млрд. рублей.

— На совещании запросили у представителей информацию о том, какие именно виды деятельности будет осуществлять центр, как все это будет организовано, в том числе и контроль за качеством реализуемой продукции, — пояснил глава района.

По итогам совещания было принято решение создать рабочую группу, которая будет еженедельно мониторить ситуацию на объекте. Кроме того, планируется рассмотреть разрешительную документацию, предоставленную инвестору на торговую деятельность, а также разработать конкретный план мероприятий по развитию оптово-распределительного центра.

В планах рабочей группы также провести встречу с жителями, чтобы руководители «Агрокомплекс» «Азия-Сибирь» ответили на вопросы граждан и перспективах развития проекта.

Напомним, 24 марта стало известно, что жители Верх-Тулинского сельсовета обратились с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Причина их беспокойства — переезд продавцов овощей и фруктов с Хилокского рынка в новый оптовый центр «Азия Сибирь», который будет располагаться между Верх-Тулой и посёлком Крупской.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Агрокомплекс» «Азия-Сибирь» создано в июле 2022 года. Учредители ООО «Межрегиональный Агропромышленный Распределительный Центр» (75%) и ООО «Узавтомоторс СНГ» (25%). Конечными владельцами называются собственник РАТМ Холдинга Эдуард Таран (38,25%), Ильман Сайханов (36,38%), Мухсинжон Рахимов (25%) и Маратхан Сайханов (0,37%​).​ Выручка компании в 2023 году составила 15,3 млн рублей, чистая прибыль — 12 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряки создали петицию, в которой выразили протест против возникновения на их территории «нового Хилокского гетто».