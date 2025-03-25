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На рынок труда в Новосибирске в 2025 году выйдут не менее 11 тысяч подростков

  • 25/03/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
На рынок труда в Новосибирске в этом году выйдут не менее 11 тысяч подростков
Это почти на 50% больше, чем годом ранее

Согласно планам Минтруда Новосибирской области, в 2025 году поиском временной работы займутся не менее 11 000 подростков. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 7 416 подростков, а в 2023 году — 6 786.

— Увеличение охвата подростков трудовой занятостью направлено на повышение их конкурентоспособности на рынке труда, обеспечение интеграции в профессиональную сферу, формирование положительного отношения к рабочим профессиям, снижение уровня правонарушений среди подростков, — говорится в ответе Минтруда Новосибирской области на запрос Infopro54.

В период временного трудоустройства в свободное от учёбы время подростки, проживающие в Новосибирской области, получают финансовую поддержку в размере 3800 рублей в месяц из областного бюджета.

Работодатели, численность сотрудников которых превышает 250 человек, обязаны выделять квоту рабочих мест для подростков, находящихся в поиске работы. Размер квоты составляет 1% от среднесписочной численности работников.

Между тем за 2024 год работодатели направили новосибирским соискателям в возрасте от 14 до 18 лет более 240 тысяч приглашений на вакансии.  Этот показатель на 36% больше, чем годом ранее. Больше всего молодежь востребована в таких сферах, как «Туризм, гостиницы, рестораны» (9% приглашений на вакансии из данной профобласти были сделаны соискателям указанной возрастной категории), «Розничная торговля» (7,3%) и «Домашний, обслуживающий персонал» (6,1%).

Наталья Пинигина, управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России», отмечает, что на данный момент у предприятий есть спрос на подобных работников. Однако она также подчеркнула существенные проблемы с приемом подростков на работу.

— В этой части законодательство несколько устарело. Сейчас подростки ходят на временную работу в период каникул, готовы выходить даже на постоянную работу, но мы ограничены длительностью смены и продолжительностью рабочей недели. Понятно, что эта мера направлена на сохранение здоровья подростков. Но мы полагаем, что добавление одного часа к рабочему дню не сыграет роли для тех, кому 16-18 лет, — считает Пинигина.

По ее словам, на автоматизированных производствах подростков сегодня нельзя поставить в смену, потому что она составляет 8 часов. Из-за этого у работодателя возникают неудобства. Принимая на работу подростка, руководитель должен уменьшить  часы смены, а за этим идет урезание зарплаты другим рабочим. Либо молодой человек работает по обычному графику, но предприятие нарушает законодательство.

— Всего час, а он так мешает предприятию. Это касается не только производственников, но и всех тех, кто принимает на работу подростка. Я согласна, что ограничение нужно сохранить с 14 до 16 лет — они в основном и работают в каникулы. Однако с 16 лет человек может стать предпринимателем или самозанятым с сопутствующими преференциями эмансипации, а работать по трудовому договору — нет. Видно, что это устаревший вариант. Если его поправят на обычные 8 часов, то производственники с удовольствием будут брать молодых людей, — отмечает эксперт.

Второе, что мешает при приеме на работу подростков, — недостаток различных госпрограмм, которые действуют только на временную работу.

— Если такие программы будут действовать, то это позволить молодежи задержаться на предприятии и посмотреть на перспективы своего карьерного роста. Возможно, они дальше пойдут по договору обучения от предприятия. Нужен длительный механизм поддержки предприятиям, которые испытывают проблематику с кадрами. Тем более, что такие программы есть, но короткие, на месяц или два и в основном на летний период. Помогло бы продление таких программ на 6 месяцев, — подчеркивает Наталья Пинигина.

Напомним, в мае 2024 года в Государственную Думу был внесен законопроект, предлагающий разрешить работодателям привлекать к работе в выходные и праздничные дни подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Работа должна осуществляться в период летних каникул по направлению государственных учреждений занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой. На данный момент законопроект уже принят Государственной Думой во втором чтении и готовится к рассмотрению в третьем чтении.

Ранее редакция сообщала о том, что подростков Новосибирска могут привлечь на вредные производства. Промышленники предлагают снизить возрастной порог трудоустройства на предприятия из-за дефицита кадров.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : рынок труда предприниматели подростки


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