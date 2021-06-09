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BAIKALSEA Company и ЦРПТ создадут в Сибири центр компетенций

  • 09/06/2021, 12:24
mailservice
Он будет заниматься маркировкой упакованной воды.

BAIKALSEA Company и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в Сибирском федеральном округе на базе производственного комплекса компании в Иркутске. Меморандум о сотрудничестве, подписанный партнерами в рамках Питерского международного экономического форума (ПМЭФ), предусматривает усовершенствование технологий, выработку рекомендаций для участников эксперимента по маркировке воды, проведение совместных мероприятий и другие формы сотрудничества, сообщает пресс-служба компании.

BAIKALSEA Company и ЦРПТ видят своей задачей комплексную подготовку производителей воды в СФО к введению маркировки, в частности, проведение консультаций и оказание технической поддержки производителям и дистрибуторам.

В рамках соглашения ЦРПТ и BAIKALSEA Company будут поддерживать внедрение и развитие системы маркировки для повышения качества упакованной воды и легализации рынка, развивать технологии информирования потребителей о качестве и составе продукции, систематизировать механизмы выявления недобросовестных производителей, а также разрабатывать рекомендации для участников оборота и регуляторов для повышения конкурентоспособности легальных компаний. Кроме того, компании будут информировать участников оборота о работе с системой прослеживаемости товаров и участвовать в семинарах и конференциях для коммуникации с профессиональным сообществом.

— Мы надеемся, что внедрение маркировки даст те результаты, которые ожидает потребитель, а именно — подтверждение подлинности продукции и, как следствие — ее качества. Убеждены, что за нарушение гарантии подлинности продукции необходимо вводить ответственность, — подчеркивает председатель наблюдательного совета BAIKALSEA Company Максим Сурнин. — Так, недобросовестность участников процесса, задекларировавших соответствие своего товара законодательным нормам, а в реальности им не отвечающих, но получивших маркировку, должна приводить к уничтожению контрафактной продукции, серьезным штрафам и удалению их с рынка. При этом контроль и санкции к недобросовестным участникам — это дело соответствующих государственных органов. В случае обнаружения фальсификата следует сразу информировать ЦРПТ, Роскачество и прочие структуры, ответственные за соблюдение закона.

BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) — производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), лечебно-столовой минеральной воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430.

Система «Честный знак» — маркировка, которая к 2024 году станет обязательной для всех производителей, полностью охватит российский рынок и позволит создать полноценную систему гарантии подлинности и качества товаров.

Фото предоставлено компанией

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ПМЭФ маркировка бизнес


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