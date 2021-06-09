Яндекс собрал справочный материал для студентов-лингвистов

Ко Дню русского языка аналитики Яндекса изучили слова, которые используют жители только некоторых регионов страны. Для этого анализу подверглись публикации и комментарии пользователей Яндекс.Дзена, а потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова были отобраны самые интересные слова.

Некоторые слова оказались характерны сразу для нескольких регионов, причём часто это регионы-соседи, что и не удивительно. Например, слово шушлайка (так называют малолитражные автомобили) используется в основном в Сибири. Отворотка (дорога, отходящая в сторону от основной) — на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово темпер (сокращённое температура).

— История Яндекса напрямую связана с русским языком. Мы создали свой поисковик, Алису и другие сервисы, опираясь на знание законов языка и прежде всего — его морфологию. Русский язык постоянно развивается, и мы регулярно проводим исследования и участвуем в просветительских проектах, чтобы зафиксировать эти изменения, — комментирует Елена Бунина, Генеральный директор Яндекс в России.

«Яндекс» опубликовал не только результаты исследования, но и использованные при его подготовке данные, которые можно скачать здесь. Это сделано для того, чтобы студенты-лингвисты могли опираться на них в своих учебных работах.