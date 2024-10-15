В Новосибирске прошел II Сибирский форум «Строим будущее. Сибирь»

1 октября в Новосибирске прошел II Сибирский форум, объединяющий застройщиков, девелоперов и риелторов под названием «Строим будущее. Сибирь». В мероприятии приняли участие около 600 человек из разных городов, включая Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москву, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Сочи и Томск, что подтвердило интерес к обсуждаемым темам и спикерам.

На форуме были освещены важнейшие вопросы, касающиеся строительной сферы Сибири. Участники анализировали рыночные тренды в недвижимости, проблемы финансовой поддержки, вопросы комплексного развития территорий, региональные аспекты индивидуального жилищного строительства, современные технологические решения и методы инвестирования, а также развитие городской инфраструктуры и эффективные способы привлечения клиентов.

Среди ключевых спикеров форума были Роман Тарасенко из Москвы, Иван Черемных и Константин Сторожев из Санкт-Петербурга, Андрей Боков из Москвы, Виктор Лапин и другие специалисты.

— Форум вновь собрал много участников, что подтверждает интерес рынка к экспертным знаниям, — отметил Леонид Заворин, сопродюсер мероприятия и управляющий партнер «ВМЕСТЕ! Event Group». — Уникальность формата в звездном составе спикеров и образовательном контенте, что обогащает профессиональный уровень участников.

На пленарном заседании под названием «Рынок недвижимости. Новые тенденции и вызовы: как двигаться дальше» участники обсудили практические примеры решения актуальных проблем с использованием опыта конкретных компаний из региона. В дискуссии принимали участие высокопоставленные представители Альфа-Банка, Сбербанка, а также руководители таких организаций, как Национальный Рекламный Альянс, «Брусника», «Этажи», Росреестр и TrendAgent, а также глава новосибирского филиала «Талан».

В рамках клуба дискуссий по теме «Финансовая поддержка строительного сектора Сибири» свои предложения представили представители Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка, Дальневосточного банка, Сбербанка и Дом.РФ.

На панели «ИЖС: продукты, маркетинг, инвестиции» участники делились практическими решениями, исследовали проблемные аспекты, а также анализировали тренды и эффективные маркетинговые инструменты.

Особое внимание вызвало обсуждение на круглом столе о «Комплексном развитии территорий — внедрение методов, риски и возможности». Один из участников, Александр Самохин, отметил, что «Новосибирск получил мощный импульс к развитию».

Это мероприятие стало отличной платформой для обмена опытом среди участников, включая риелторов и девелоперов.