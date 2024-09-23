В Минпромторге прокомментировали информацию о сокращении ассортимента молочки в Новосибирске

Как заявили в Минпромторге Новосибирской области, информация о сокращении ассортимента молочной продукции в магазинах городе подтверждения не нашла.

— Производители сырого молока, имеющие свои производственные мощности по переработке, наращивают производство и поставки на прилавки магазинов продукции, производимой под собственными торговыми марками. Это отражается на снижении объемов производства производителями, работающими на приобретаемом сырье, — заявили в министерстве.

Только в одной обследованной ведомством торговой сети сообщили о небольшом снижении поставок одного из поставщиков с параллельной заменой ассортимента молочной продукции на полках продукцией других производителей, в том числе местных.

— По мнению опрошенных участников рынка спрос и предложение на рынке молочной продукции сбалансированы, — подчеркнули в Минпромторге.

Напомним, по наблюдению корреспондентов Infopro54 и читателей редакции, последние дни в магазинах города наблюдалось существенное сокращение ассортимента молочной продукции. Продавцы торговых сетей вопросы: когда будут поставки — не комментировали. Участники молочного рынка не исключили, что это может быть связано с ростом стоимости закупочных цен на сырое молоко.

— Цена на сырое молоко в регионе последнее время растет большими темпами — на 10-20% с августа. Кроме того, на рынке сырого молока в регионе из-за сокращения поголовья возник дефицит — около 100-150 тысяч тонн в сутки, — пояснял редакции Infopro54 председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко. — Но молоко реально было недооценено, поэтому динамика, которую мы наблюдаем сейчас, была предсказуема.

Он сообщал, что переработчики сейчас охотно закупают сырое молоко, даже по растущим ценам, но при этом начинают повышать стоимость своей продукции, а с этим уже не соглашаются магазины. Поэтому полки пустеют. Елисеенко также сообщил, что переработчики ищут другие каналы сбыта или переходят на производство иной продукции: сухое молоко, сухая сыворотка и т.д.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, за неделю, на 20 сентября, 10 переработчиков региона закупили 4371,8 тонны молока. Средняя закупочная цена по молочным предприятиям области составила 36,99 рубля за литр (без транспортных расходов и без НДС). Это на 1,28 рубля больше, чем в предыдущую неделю сентября. Для сравнения, в сентябре 2023 года литр молока в это время стоил 28,89 рубля.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что активный запуск проектов по переработке молока в Новосибирской области может привести к его дефициту.