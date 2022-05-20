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Банк «Левобережный» отвечает на вопросы по валютному контролю

  • 20/05/2022, 17:05
Для участников ВЭД в ОНЛАЙН-офисе создан специальный раздел «Вопрос-ответ».

Новости бизнесаВсе материалы на странице разделены на три блока:

  • наличная валюта на командировочные расходы;
  • обязательная продажа валютной выручки;
  • ограничения на исходящие платежи резидентов.

Найти новые материалы можно в ОНЛАЙН-офисе в разделе «ВЭД», страница «Вопрос-ответ».

«Мы постоянно анонсируем участникам ВЭД все изменения, связанные с проведением валютных операций: направляем письма по системе «Клиент-банк» и электронной почте, проводим бесплатные вебинары, – комментирует начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев. – В последние месяцы Банк России регулярно вносит изменения в законодательство, поэтому мы создали раздел в ОНЛАЙН-офисе, чтобы наши клиенты могли в любое время найти ответ на свой вопрос и быть в курсе последних событий».

Напомним, что в разделе «ВЭД» вы можете дистанционно и оперативно контролировать сроки окончания контрактов, проверять сальдо расчетов и статус международных платежей, отслеживать потенциальные нарушения по срокам ввоза товара/получения экспортной выручки, подключать новые услуги банка по СМС и многое другое.

Уточнить подробности можно по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Оставьте заявку на консультацию, и вам перезвонит валютный контролер.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВЭД Банк Левобережный


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