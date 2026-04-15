Новосибирский производитель оборудования осваивает Африку

Новосибирская компания «Элтекс» вышла на рынок Африки. Производитель телекоммуникационного оборудования принял участие в международной выставке GITEX Africa 2026 в Марокко.

На коллективном стенде «Сделано в России» предприятие представило свою продукцию и выступило с концепцией единого вендора для построения сетей связи. Отмечается, что «Элтекс» уже поставляет технику в несколько стран Африки, включая Египет и Нигерию.

Новосибирская область активно развивает торговлю с африканским континентом. По словам министра экономического развития региона Светланы Шарпф, в 2025 году торговые операции велись с 26 странами Африки. Основными партнерами в экспорте стали Конго, Ливия и Южная Африка. Из Новосибирска в эти страны поставляются зерно, крупы, отопительное оборудование, а также различные механизмы и техника. Помощь местным предпринимателям в выходе на зарубежные рынки оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

