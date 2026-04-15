Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Новосибирский производитель оборудования осваивает Африку

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Телекоммуникационная компания представила продукцию на выставке в Марокко

Новосибирская компания «Элтекс» вышла на рынок Африки. Производитель телекоммуникационного оборудования принял участие в международной выставке GITEX Africa 2026 в Марокко.

На коллективном стенде «Сделано в России» предприятие представило свою продукцию и выступило с концепцией единого вендора для построения сетей связи. Отмечается, что «Элтекс» уже поставляет технику в несколько стран Африки, включая Египет и Нигерию.

Новосибирская область активно развивает торговлю с африканским континентом. По словам министра экономического развития региона Светланы Шарпф, в 2025 году торговые операции велись с 26 странами Африки. Основными партнерами в экспорте стали Конго, Ливия и Южная Африка. Из Новосибирска в эти страны поставляются зерно, крупы, отопительное оборудование, а также различные механизмы и техника. Помощь местным предпринимателям в выходе на зарубежные рынки оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее редакция сообщала, что замбиец работает участковым терапевтом в поликлинике Новосибирска.

Источник фото: правительство Новосибирской области, автор- пресс-служба

Актуальный разговор

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : ВЭД бизнес

15
0
0
Предыдущая статья
Искусственный интеллект выявляет скрытые номера машин в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские дорожники с декабря 2025 года тестируют оборудование, которое позволяет идентифицировать государственные знаки на автотранспорте. Их сокрытие водителями является одним из самых распространенных нарушений. Об итогах работы с нарушителями в рамках усиления контроля за движением большегрузного транспорта по дорогам области рассказал начальник ГКУ НСО ТУАД Владимир Воспанчук на заседании транспортного комитета регионального парламента.

— Система проработала два с половиной месяца, было зафиксировано 549 случаев сокрытия номеров. 306 из них удалось раскрыть. Данные направлены в Ространснадзор для вынесения постановлений и взыскания штрафов, — сообщил Воспанчук.

Читать полностью

«Живые» портреты предлагают устанавливать на улицах, в школах и музеях Новосибирска (видео)

Мир вокруг меняется с каждым днем все быстрее. То, что еще вчера казалось фантастикой — голосовые помощники на улицах, дополненная реальность в путеводителях, интерактивные экраны, отвечающие на вопросы, — сегодня стало привычной нормой для жителей мегаполисов по всему миру. Крупные города один за другим внедряют цифровые решения в туристическую, культурную и образовательную сферы. Лондон, Дубай, Шанхай, а в России — Москва, Казань, Санкт-Петербург и даже некоторые региональные центры уже активно используют «умные» стенды, виртуальных гидов и системы на базе искусственного интеллекта для привлечения посетителей и повышения качества услуг.

Например, Китай активно внедряет трехмерных помощников в виде анимации — это заметный шаг вперед в области цифрового взаимодействия. Однако даже Китай пока не сделал своих исторических личностей в формате «живых» диалоговых портретов. В России же такие решения уже существуют и успешно работают: отечественная технология позволяет говорить с Пушкиным, Менделеевым, Королевым и другими выдающимися соотечественниками как с живыми собеседниками. Об этом редакции Infopro54 рассказал директор ООО «ИТ Сфера» (работает на рынке информационных технологий) Александр Митяев.

Читать полностью

Читать полностью

Инвесторов для обустройства конечных остановок хотят привлечь в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Департамент предпринимательства мэрии Новосибирска определил потенциальных инвесторов для обустройства конечных остановочных пунктов на маршрутах общественного транспорта в городе. Об этом начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента. О каких компаниях идет речь он не уточнил.

— Сейчас департамент готовит проект инвестиционного договора, в котором предусматривается формирование соответствующей инфраструктуры. Пилотный проект планируется реализовать на улицах Никитина и Учительской. Проект проходит согласование с «Горэлектротранспортом», — уточнил чиновник.

Читать полностью

Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Автор: Юлия Данилова

Депутаты транспортного комитета регионального парламента предложили Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области увеличить количество профилактических рейдов за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила зампредседателя комитета Елена Тырина. От мэрии парламентарии потребовали обеспечить контроль за вступившим в силу постановлением об использовании и порядке размещения электросамокатов.

— К сожалению, сейчас мы видим массу нарушений пунктов этого постановления. Это, прежде всего, размещение более 10 СИМов одного оператора на одной парковке - поголовно везде более десяти. Это превышение минимального расстояния — 100 м между парковками. Они стоят гораздо ближе, если брать такие общественные места, как площадь Калинина и т.д. Не везде есть разметка, не везде соблюдена площадь под парковочное пространство. Нарушения очевидны. Хотелось бы, чтобы был обеспечен контроль со стороны мэрии, — подчеркнула Елена Тырина.

Читать полностью

В мэрии Новосибирска заверили в соблюдении сроков ремонта моста через Тулу

Автор: Артем Рязанов

Работы на автомобильном мосте через реку Тулу в Кировском районе Новосибирска выполняются по плану и с соблюдением высокого качества. К 16 апреля строители установят три балки первого пролетного строения переправы, как сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска глава муниципального учреждения «Гормост» Виктор Слепец.

— У нас сейчас реализуются два объекта: это автодорожный мост через реку Димитровку и мост через реку Тулу. И хочу довести до вас информацию, что на данный момент работы выполняются в соответствии со строгими условиями контракта, в срок, без нарушения качества, — рассказал Слепец.

Читать полностью
Баннер
Лента новостей
Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности