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LPP, Prosus, Kelly Services, Zurich Insurance и Arconic приняли решение продать свой бизнес в России

  • 20/05/2022, 17:16
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LPP, Prosus, Kelly Services, Zurich Insurance и Arconic приняли решение продать свой бизнес в России
Иностранный бизнес продолжает уходить из страны. Дайджест за 20 мая.

Польский ретейлер одежды LPP продаст российское подразделение китайскому консорциуму. В рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании.

Магазины принадлежащих компании LPP брендов Reserved, House откроются в эти выходные, передает ТАСС.

— Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму, — говорится в сообщении компании.

Кроме того, главный акционер «Авито» – Prosus – намерен продать свои активы и выйти из российского бизнеса.

— 25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito из нашей OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus решила выйти из российского бизнеса, – цитирует релиз компании РИА Новости.

Отмечается, что Prosus приступил к поиску покупателя на пакет акций российской компании.

Prosus — один из крупнейших мировых инвесторов в области технологий. Компания, в частности, инвестировала в такие компании, как Avito и Mail.ru (теперь VK) в РФ.

Также крупное кадровое агентство Kelly Services продает бизнес в России и уходит из страны.

Это решение было принято «в связи со сложившимися обстоятельствами и после тщательного анализа своей структуры и возможностей», говорится в пресс-релизе, который Forbes получил в ответ на запрос о продаже бизнеса на российском рынке. В настоящее время, как сообщается в релизе, менеджмент компании работает над стратегией перевода, которая «обеспечит безопасность бизнеса и продолжение операционной деятельности российских подразделений Kelly Services».

После завершения перехода подразделения кадрового агентства российским собственникам бренд Kelly больше не будет представлен в России, сообщало 12 мая издание The Detroit News со ссылкой на заявление Питера Куигли, генерального директора управляющей компании Kelly Services, расположенной в США. По информации издания, в 2021 году российская выручка Kelly Services составила $132 млн (около 8,2 млрд рублей) — это 2,7% в глобальном бизнесе компании. По данным СПАРК, «Келли Сервисез Си-Ай-ЭС» в 2021 году выручило около 8 млн рублей и получило около 100 млн рублей прибыли. Выручка еще одного юрлица компании, «Келли Сервисез ИТ Решения», за 2021 год составила более 2,1 млрд рублей, прибыль — более 240 млн рублей.

Швейцарский страховщик Zurich Insurance тоже продаёт свой российский бизнес, компания намерена прекратить коммерческую деятельность в стране.

— Zurich Insurance Group договорилась о продаже своего бизнеса в России 11 членам команды подразделения. Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России, — сообщила компания.

Российское подразделение Zurich Insurance Group выдавало страховку имущества и страховку от несчастных случаев, на которые приходится около 0,3% российского рынка, не связанного со страхованием жизни. Подразделение в основном поддерживало работу международных клиентов Zurich в России. В прошлом году общая подписанная премия компании составила около $34 млн, в том числе $3 млн от внутренних клиентов.

Американская Arconic — производитель алюминиевой продукции — решила продать активы в России, сообщила компания. Arconic оценила возможные потери от продажи завода в Самаре в сумму до $500 млн.

Arconic пришла в РФ в 1993 году, с 2005 года в состав компании входит предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов в России — Самарский металлургический завод, который называется «Арконик СМЗ». Предприятие выпускает прокатную, прессовую и кузнечно-штампованную продукцию.

Фото: pixabay.com — mohamed_hassan

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


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