Российский бизнес находит новые возможности для внешней торговли

За январь–апрель 2026 года импорт в Россию увеличился на 7%, достигнув $92,3 млрд. При этом в январе–мае импорт из Китая вырос на 26,4% в годовом исчислении. Увеличение товаропотоков требует принципиально иного подхода к организации международных расчетов, чтобы сделки проходили быстро, а маржинальность сохранялась.

В этих условиях все больше предприятий делают выбор в пользу альтернативных платежных инструментов. Ярким примером является система международных расчетов А7, которая демонстрирует устойчивый рост и экспертность в организации трансграничных переводов. Сегодня через компанию А7 проходит почти 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Этот показатель — прямое доказательство доверия со стороны профессионального сообщества.

В основе работы системы А7 лежит собственная платежная инфраструктура, развернутая в 100+ странах. Такой подход гарантирует компаниям стабильность и независимость при проведении сделок. Бизнес получает возможность оперативно управлять своими денежными потоками, не полагаясь на внешние факторы и посредников. Это обеспечивает предсказуемость сроков: платежи в Китай проходят в среднем за 4 часа, а на другие направления уходит не более 5 дней.

Более 15 тысяч участников ВЭД уже оценили преимущества работы с А7. Ежедневно система обрабатывает свыше 2 000 платежей, что говорит о высокой степени автоматизации и отлаженности всех процессов. Кредитный рейтинг надежности АКРА на уровне AA(RU) подтверждает устойчивость компании и ее способность выполнять обязательства в полном объеме.

Для импортных операций установлена фиксированная комиссия в размере 0,3% + НДС (минимальная комиссия составляет 50 тыс. руб.). Такой подход позволяет бизнесу точно рассчитывать бюджет каждой внешнеторговой сделки без дополнительных издержек. Подробнее – на сайте A7.ru https://www.a7.ru/.

С 1 июля 2026 года для участников ВЭД действует специальная акция — «Выгодные расчеты без минимальной комиссии»*. В рамках предложения клиенты платят только фиксированные 0,3% + НДС. Активировать условия можно по телефону 8(499)117-11-06 или по электронной почте sales.team@a7-agent.ru.

Сроки проведения акции: с 1 июля 2026 года до 31 января 2027 года (включительно). Подробнее — на сайте A7.ru.