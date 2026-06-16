Новосибирские производители нарастили поставки веганских продуктов за рубеж

Новосибирская область стала главным экспортёром веганских продуктов среди всех регионов Сибири. За первые четыре месяца 2026 года местные предприниматели отправили за границу 40% всего растительного продовольствия, которое вывез Сибирский федеральный округ. Это почти 2,1 тысячи тонн, сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ), подведя итоги экспорта веганской продукции из СФО за январь–апрель 2026 года.

Доля Алтайского края составила 32%, Омской области — 16%. Остальные сибирские регионы вместе взятые обеспечили только 12% экспорта вегана.

Всего за четыре месяца сибирские компании вывезли 5 228 тонн веганских продуктов на сумму более 2,4 миллиарда рублей.

Больше всего зарубежным покупателям понравились соевые сыры и тофу — они заняли 84% всего экспорта. На втором месте по популярности веганское молоко (6,2%), замыкает тройку соевая спаржа с долей 0,64%.

Продукцию из Сибири в январе–апреле 2026 года закупали 37 стран. Главным рынком сбыта остаётся Казахстан. В денежном выражении поставки туда выросли на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также в число крупнейших покупателей вошли Беларусь и Кыргызстан.

В целом по России Сибирский федеральный округ занимает второе место по экспорту растительных продуктов, уступая только Центральному федеральному округу.

Веганские продукты — это еда, сделанная полностью из растений. В её составе нет ингредиентов животного происхождения: мяса, молока, яиц, желатина. Речь идёт о заменителях привычных продуктов — сыре тофу, растительном молоке (из сои, овса, миндаля), соевой спарже и подобных товарах.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске разработали веганскую альтернативу майонезу.