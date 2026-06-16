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Бизнес Экономика

Новосибирские производители нарастили поставки веганских продуктов за рубеж

Автор: Оксана Мочалова

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На долю региона пришлось 40% экспорта этих товаров из Сибири

Новосибирская область стала главным экспортёром веганских продуктов среди всех регионов Сибири. За первые четыре месяца 2026 года местные предприниматели отправили за границу 40% всего растительного продовольствия, которое вывез Сибирский федеральный округ. Это почти 2,1 тысячи тонн, сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ), подведя итоги экспорта веганской продукции из СФО за январь–апрель 2026 года.

Доля Алтайского края составила 32%, Омской области — 16%. Остальные сибирские регионы вместе взятые обеспечили только 12% экспорта вегана.

Всего за четыре месяца сибирские компании вывезли 5 228 тонн веганских продуктов на сумму более 2,4 миллиарда рублей.

Больше всего зарубежным покупателям понравились соевые сыры и тофу — они заняли 84% всего экспорта. На втором месте по популярности веганское молоко (6,2%), замыкает тройку соевая спаржа с долей 0,64%.

Продукцию из Сибири в январе–апреле 2026 года закупали 37 стран. Главным рынком сбыта остаётся Казахстан. В денежном выражении поставки туда выросли на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также в число крупнейших покупателей вошли Беларусь и Кыргызстан.

В целом по России Сибирский федеральный округ занимает второе место по экспорту растительных продуктов, уступая только Центральному федеральному округу.

Веганские продукты — это еда, сделанная полностью из растений. В её составе нет ингредиентов животного происхождения: мяса, молока, яиц, желатина. Речь идёт о заменителях привычных продуктов — сыре тофу, растительном молоке (из сои, овса, миндаля), соевой спарже и подобных товарах.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске разработали веганскую альтернативу майонезу.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Экономика

Регионы : Новосибирская область

Теги : экспорт таможня Здоровое питание ВЭД веганские продукты

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Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума приняла закон, вводящий второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документ, который уже называют «Антифрод 2.0», перераспределяет ответственность между банками и операторами связи, а также устанавливает новые правила для пользователей финансовых услуг.

Одним из главных нововведений, установленных документом, является норма об обязательной компенсации клиентам средств, украденных в результате взлома онлайн-банка через вредоносные программы. Если раньше доказать, что деньги похищены не по вине клиента, было сложно, то теперь банки несут прямую материальную ответственность за такие случаи.

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Улучшенный мобильный интернет стал доступнее в Каргате

Компания МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в Каргатском районе Новосибирской области. В городе Каргат установили новое оборудование, что привело к увеличению пропускной способности сети и ускорению мобильного интернета в ряде участков.

Благодаря усилиям связистов, жители улиц Матросова, Коммунистической и Советской теперь могут рассчитывать на более стабильное и надежное соединение.

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Автор: Оксана Мочалова

Ситуация вокруг новосибирской сети «Кузина» получила новое развитие. ООО «ЮЛКМ», которое представляет интересы владельцев облигаций, подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о включении своих требований в реестр кредиторов ООО «Кузина». Если суд удовлетворит заявление, представитель инвесторов сможет участвовать в собраниях кредиторов и влиять на то, как будут распродаваться активы должника и в каком порядке выплачиваться долги.

Размер требований, заявленных компанией, составляет 94 518 825,69 рубля.

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Правую сторону Димитровского моста сдадут к 15 июля

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске подрядчик назвал конкретный срок завершения первого этапа ремонта Димитровского моста. К 15 июля дорожники планируют полностью закончить все работы на правой стороне сооружения и переключиться на среднюю часть.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Александра Стефанова, сейчас на объекте уже выполнено 660 погонных метров монолитного цоколя под барьерное ограждение и 610 метров выравнивающего слоя проезжей части. Параллельно идет ремонт тротуаров — на них уже выполнили 210 погонных метров выравнивающего слоя. Все запланированные на этот год объемы идут по графику без отставаний.

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Автор: Юлия Данилова

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Истцы считают, что распоряжения о карантине и об изъятии животных были изданы в нарушение ветеринарного законодательства РФ, а меры, указанные в них, неправомерны.

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Организаторов подпольных казино будут судить в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирска завершила расследование дела о масштабной сети подпольных игорных заведений. На скамье подсудимых окажутся восемь участников организованной преступной группы. Им предъявлено обвинение по статье о незаконной организации азартных игр, совершённых организованной группой. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд.

Преступная схема действовала на территории восьми районов города: Октябрьского, Кировского, Ленинского, Железнодорожного, Дзержинского, Центрального, Заельцовского и Первомайского. В состав группы входил даже специальный «промоутер».

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