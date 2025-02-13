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Представительство Новосибирской области в Циндао откроют к лету 2025 года

  • 13/02/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
Представительство Новосибирской области в Циндао откроют к лету 2025 года
Его специализацией будет поддержка сделок в сфере АПК

Новосибирская область готовится к открытию представительства региона в китайском городе Циндао. Об этом сообщил министр экономического развития Лев Решетников. В качестве альтернативы рассматривались также Пекин и ряд других городов КНР.

— В Циндао самое большое количество переработчиков сельхозпродукции и сельхозпредприятий. Мы хотим начать продвижение региона со сферы АПК, которая у нас хорошо работает на экспорт. Циндао, возможно, не совсем удачно расположен с точки зрения логистики, но открытие представительства будет полезно с точки зрения экономики, — пояснил Решетников.

По его словам, де-юре это будет филиал центра «Мой бизнес», где будет работать команда из Новосибирской области и руководитель проекта. В его задачи будет входить помощь новосибирским компаниям в переводе договоров, организации встреч, проведении презентаций, поиске партнеров.

— Это эксперимент и мне очень хочется, чтобы он удался. Мы ждем основной запрос от компаний АПК, пищевой отрасли, но не будем отказывать и другим предпринимателям, которые хотят выйти на рынок КНР и обратятся за помощью, — добавил министр.

Открыть представительство в Циндао Новосибирская область планирует к лету 2025 года.

Напомним, о том, что в Циндао появится центр для сотрудничества китайского и сибирского бизнеса стало известно еще в 2020 году. Однако сроки этого открытия не назывались.

В 2024 году из Новосибирской области в 55 стран мира было экспортировано 2,1 млн тонн сельхозпродукции на 485 млн долларов. Больше всего экспорта сельхозпродукции приходится на Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Индию, Монголию, Турцию и Вьетнам.

Ранее редакция сообщала о планах «Новосибирскхлебопродукта» открыть представительство в Китае. 

Фото freepik, автор: freepik , создано с помощью нейросети

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Рубрики : Власть Агропром ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Китай

Теги : представительство в Китае Мой бизнес


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