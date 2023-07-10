Названы три района Новосибирска, лидирующие по преступлениям иностранных граждан

За первое полугодие 2023 года в Новосибирске иностранные граждане совершили максимальное количество преступлений в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах. Об этом сообщает РБК.Новосибирск с ссылкой на региональное управления МВД.

Напомним, что с начала 2023 года в Новосибирской области количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным прокуратуры Новосибирской области, мигранты нарушают разные законы: за прошлый год было зарегистрировано 41 преступление против половой неприкосновенности, 47 – против жизни и здоровья, 66 преступлений касались незаконного оборота наркотиков и нарушения ПДД, также мигранты совершили 16 грабежей и 4 разбоя.

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