Рекламодателям

Банк «Левобережный» приглашает партнеров на бизнес-семинары по ипотеке

  • 16/05/2022, 17:28
Мероприятия пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Красноярске, Томске, Барнауле и Новосибирске в мае и июне.

новости бизнесаСпециалисты Банка «Левобережный» (ПАО) презентуют партнерам действующие ипотечные программы на готовое и строящееся жилье и специальные кредиты, представят преимущества ипотечного кредитования в банке, а также расскажут о последних изменениях на рынке ипотеки.

После презентации партнеры в ходе неформальной беседы смогут задать вопросы о сотрудничестве, обменяться прямыми контактами с коллегами, а также получить личные рекомендации от ипотечных специалистов по оформлению заявок на кредиты. В завершении мероприятия между участниками будут разыграны ценные подарки от Банка «Левобережный».

Первый бизнес-семинар пройдет в Кемерове 25 мая в 11-00 по адресу: бульвар Строителей, 54а, Hofbrau Kemerowo (2-й этаж). Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке. Подробности можно уточнить на сайте и в ипотечном центре банка по телефону: +7 (3842) 45-23-22 (вн. 7520; 7564; 7537).

Также 2 июня состоится семинар в Новокузнецке, 8 июня – в Красноярске, 16 июня – в Томске, 23 июня – в Барнауле, 28 июня – в Новосибирске. Программа мероприятий доступна на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

155

Рубрики :

Регионы: Сибирь Кемерово

Теги : ипотека Банк Левобережный


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

Интервью

Феномен выгорания: нюансы «пожарной безопасности»

Все материалы
Лента новостей

Предприниматели назвали действия мэрии Новосибирска противозаконными

16/05/2022, 15:35

Как сохранить сердце и сосуды здоровыми?

16/05/2022, 13:15

Новосибирский блогер не причастен к убийству знакомого

16/05/2022, 12:41

Для освобождения от уголовного преследования 1,5 млн недостаточно

16/05/2022, 12:20
Популярное

Альтернатива Google Play теперь доступна для пользователей из России

16/05/2022, 17:19

В МВД описали портрет среднестатистического нетрезвого водителя

16/05/2022, 15:43

Сибиряков ждет аномально жаркое лето

16/05/2022, 14:45
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

Ольга Свечникова назначена директором по маркетингу Tele2

16/05/2022, 16:30

Жительницы Новосибирска копят на пенсию активнее, чем новосибирцы

16/05/2022, 16:17

ВТБ перезапускает флагманскую кредитную «Карту возможностей»

16/05/2022, 15:33

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска