Банк «Левобережный» приглашает партнеров на бизнес-семинары по ипотеке

Специалисты Банка «Левобережный» (ПАО) презентуют партнерам действующие ипотечные программы на готовое и строящееся жилье и специальные кредиты, представят преимущества ипотечного кредитования в банке, а также расскажут о последних изменениях на рынке ипотеки.

После презентации партнеры в ходе неформальной беседы смогут задать вопросы о сотрудничестве, обменяться прямыми контактами с коллегами, а также получить личные рекомендации от ипотечных специалистов по оформлению заявок на кредиты. В завершении мероприятия между участниками будут разыграны ценные подарки от Банка «Левобережный».

Первый бизнес-семинар пройдет в Кемерове 25 мая в 11-00 по адресу: бульвар Строителей, 54а, Hofbrau Kemerowo (2-й этаж). Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке. Подробности можно уточнить на сайте и в ипотечном центре банка по телефону: +7 (3842) 45-23-22 (вн. 7520; 7564; 7537).

Также 2 июня состоится семинар в Новокузнецке, 8 июня – в Красноярске, 16 июня – в Томске, 23 июня – в Барнауле, 28 июня – в Новосибирске. Программа мероприятий доступна на сайте банка.