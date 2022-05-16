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Альтернатива Google Play теперь доступна для пользователей из России

  • 16/05/2022, 17:19
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Альтернатива Google Play теперь доступна для пользователей из России
В АНО «Цифровые платформы» отмечают, чтобы использовать NashStore, придется обойти введенные Google ограничения.

Российский магазин приложений NashStore, предназначенный для устройств под управлением операционной системы Android, стал доступен для простых пользователей. Существующие мировые тенденции позволяют рассчитывать, что магазин, позиционирующий себя отечественной альтернативой Google Play, будет конкурировать с разработками западного гиганта не только на территории Евразийского экономического союза, сообщили «Ленте.ру» в АНО «Цифровые платформы».

— Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. <…> Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок, — приводит пресс-служба слова генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.

В компании отмечают, что сейчас в NashStore доступны для скачивания более тысячи приложений. Среди них выделяются приложения ряда крупных российской банков, онлайн-кинотеатров, стриминговых платформ и ретейлеров, а также ряда мессенджеров. Все представленные программы — бесплатные; вопросы, связанные с монетизацией тех или иных приложений, как отмечают в АНО «Цифровые платформы», еще будут решены.

Фото: pixabay.com — Averyanovphoto

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : мобильные приложения магазин Android


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