Банк «Левобережный» провел бесплатный вебинар по ВЭД

Принять участие в вебинаре можно было абсолютно бесплатно, просто зарегистрировавшись на сайте банка. Участие в мероприятии приняли более 30 человек.

Президент АНО ДПО «Международный инновационный центр развития предпринимательства и социальных инициатив», член Экспертного Совета по развитию экспорта в Новосибирской области Ольга Викторовна Корпачева рассказала о мерах поддержки субъектов МСП и участников внешнеэкономической деятельности в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации. В рамках вебинара участники разобрали предложения по «антикризисным» изменениям в действующее законодательство, касающееся поддержки экспорта, разработанные Минпромторгом и РЭЦ. Ольга Викторовна дала рекомендации бизнесменам, которые не попали в перечень компаний отраслей, пострадавших от пандемии, а также на реальных примерах рассказала, как справляются со сложностями предприниматели — участники внешнеэкономической деятельности в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации.

«Как показал анализ ведущих мировых практик, в условиях пандемии странами расширяется использование кредитных, страховых и гарантийных инструментов поддержки, задача бизнеса воспользоваться этими инструментами в полном объеме, для дальнейшей работы и выработке стратегических подходов к продвижению российской продукции на внешние рынки», — отметила спикер.

Руководитель отдела ВЭД компании АО «ВЭД Агент» Анна Андрющенко обсудила с участниками влияние эпидемии и торговых войн с США на импорт из Китая, а также показала новые возможности развития в этом направлении: «Снижение спроса на китайские товары, которое мы могли наблюдать на фоне повышения ввозных пошлин на китайские товары в США, теперь усугубилось общим снижением мирового потребления непродовольственных товаров в мире. На этом фоне китайские экспортеры бьют тревогу и готовы пойти на различные уступки, чтобы удержать действующих и завоевать новых клиентов. В частности, российские импортеры могут просить у китайцев специальные условия сотрудничества (продление срока гарантии, предоставление бесплатных запчастей, техническую модификацию), а также привилегии в части платежей (отсрочка, скидка, уменьшение авансов). Здесь главное не перегибать палку, ведь в этой ситуации никто не заинтересован, чтобы другая сторона обанкротилась и не смогла выполнить свои обязательства».

Руководитель отдела валютного контроля банка «Левобережный» Ксения Лисовская рассказала о мерах Центрального банка направленных на снижение регуляторной нагрузки на участников ВЭД во время пандемии, а также дала рекомендации компаниям, которые не могут выполнить свои обязательства по международным договорам. В заключении своего доклада спикер осветила последние изменения в Валютном законодательстве, призванные смягчить ответственность участников ВЭД за его нарушение.

Участники Внешнеэкономической деятельности получили возможность воспользоваться отсрочкой предоставления подтверждающих документов в банки.

«Основная наша задача — не допускать нарушений Валютного законодательства нашими клиентами. Мы всегда предупредим клиента о необходимости предоставления необходимых документов, отсрочка поможет тем, кто не осуществлял свою деятельность в период не рабочих дней, и соответственно не мог предоставить документы в банк» — уточнила Ксения.

Завершил вебинар Денис Комогорцев, начальник Валютного управления Банка «Левобережный». В своем докладе спикер рассказал о мерах регулятора, направленных на защиту участников ВЭД в период пандемии COVID-19.

Подробную информацию по предстоящим мероприятиям уточняйте на сайте банка или по телефону 8-800-3333-555.