В Новосибирске заработало отделение Общества дружбы с Китаем

Новосибирск может стать ключевым центром агрологистики между Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Для усиления этого направления в городе открылось региональное отделение Общества российско-китайской дружбы (ОРКД). Площадкой выбрали НГУЭУ, который уже давно готовит специалистов по международной торговле и работе с КНР.

Задача новой структуры — не просто культурные обмены, а системное развитие деловых и логистических связей. Речь идёт о формировании устойчивых экспортно-импортных коридоров, расширении мультитемпературных складов и создании международных торгово-распределительных площадок.

— Наша цель — чтобы Новосибирск стал не просто транзитной точкой, а полноценным центром создания добавленной стоимости в агрологистике, — пояснил коммерческий директор компании «РусАгроМаркет» Валерий Исмайлов, который также занял пост заместителя председателя новосибирского отделения ОРКД по экономическому взаимодействию.

Именно экономическая составляющая выходит на первый план. Регион уже активно развивает взаимный экспорт и импорт с китайскими провинциями.

— Новосибирская область играет активную роль в укреплении межрегионального сотрудничества с провинциями КНР, — отметила заместитель председателя ОРКД Галина Куликова.

По её словам, открытое отделение стало 33-м филиалом общества в России, но впервые такой акцент сделан на практической логистике и поддержке конкретных бизнес-проектов.

Важную роль в этом процессе играет и подготовка кадров. НГУЭУ последовательно формирует статус центра компетенций по работе с Китаем. Вуз запускает новые образовательные программы по экономике, праву и межкультурному взаимодействию совместно с МГИМО и ДВФУ.

— Создание регионального отделения ОРКД позволит систематизировать и расширить наше сотрудничество, добавив культурные направления и содействие экономическому взаимодействию компаний Сибирского региона с китайскими партнёрами, — подчеркнул ректор НГУЭУ Павел Новгородов. По его словам, отделение станет площадкой для объединения усилий власти, бизнеса и науки.

Итогом открытия стало подписание соглашения между «РусАгроМаркет» и новым отделением ОРКД. Это первый практический шаг к тому, чтобы Новосибирск превратился из транзитного узла в самостоятельный логистический хаб с собственной инфраструктурой и добавленной стоимостью.

