В Новосибирске заработало отделение Общества дружбы с Китаем

Автор: Оксана Мочалова

Регион усиливает позиции в агрологистике и экспорте

Новосибирск может стать ключевым центром агрологистики между Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Для усиления этого направления в городе открылось региональное отделение Общества российско-китайской дружбы (ОРКД). Площадкой выбрали НГУЭУ, который уже давно готовит специалистов по международной торговле и работе с КНР.

Задача новой структуры — не просто культурные обмены, а системное развитие деловых и логистических связей. Речь идёт о формировании устойчивых экспортно-импортных коридоров, расширении мультитемпературных складов и создании международных торгово-распределительных площадок.

Наша цель — чтобы Новосибирск стал не просто транзитной точкой, а полноценным центром создания добавленной стоимости в агрологистике, — пояснил коммерческий директор компании «РусАгроМаркет» Валерий Исмайлов, который также занял пост заместителя председателя новосибирского отделения ОРКД по экономическому взаимодействию.

Именно экономическая составляющая выходит на первый план. Регион уже активно развивает взаимный экспорт и импорт с китайскими провинциями.

— Новосибирская область играет активную роль в укреплении межрегионального сотрудничества с провинциями КНР, — отметила заместитель председателя ОРКД Галина Куликова.

По её словам, открытое отделение стало 33-м филиалом общества в России, но впервые такой акцент сделан на практической логистике и поддержке конкретных бизнес-проектов.

Важную роль в этом процессе играет и подготовка кадров. НГУЭУ последовательно формирует статус центра компетенций по работе с Китаем. Вуз запускает новые образовательные программы по экономике, праву и межкультурному взаимодействию совместно с МГИМО и ДВФУ.

— Создание регионального отделения ОРКД позволит систематизировать и расширить наше сотрудничество, добавив культурные направления и содействие экономическому взаимодействию компаний Сибирского региона с китайскими партнёрами, — подчеркнул ректор НГУЭУ Павел Новгородов. По его словам, отделение станет площадкой для объединения усилий власти, бизнеса и науки.

Итогом открытия стало подписание соглашения между «РусАгроМаркет» и новым отделением ОРКД. Это первый практический шаг к тому, чтобы Новосибирск превратился из транзитного узла в самостоятельный логистический хаб с собственной инфраструктурой и добавленной стоимостью.

Ранее редакция сообщала, что китайские компании удвоили присутствие в России за 5 лет.

Фото предоставлено НГУЭУ, автор- пресс-служба

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи укусов клещами
Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 48 часов

Промышленная площадка СГК становится местом для диктанта

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске впервые открывают центр управления городским теплоснабжением для массовой акции. Площадкой для «Тотального диктанта» становится новый диспетчерский пункт Новосибирской теплосетевой компании на улице Серебренниковской. Обычно сюда поступает информация с тысяч датчиков и цифрового оборудования, но в день акции сюда придут те, кто хочет проверить свою грамотность.

В АО «СГК-Новосибирск» рассказали, что после завершения письменной части участники смогут осмотреть диспетчерский центр. На огромном экране-портале в реальном времени отображаются все параметры работы сложной инженерной системы. Гостям покажут, как современные технологии управляют потоками тепла в большом городе.

Новосибирск потерял более 60% иностранного бизнеса за четыре года

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области за четыре года, с 2022 по 2026 год, количество компаний с иностранным капиталом сократилось с 759 до 297. Падение составило 462 компании, или 60,87%. Об этом редакции Infopro54 сообщили в «Контур.Фокусе».

Из всех крупных сибирских регионов Новосибирская область демонстрирует самый резкий спад. Для сравнения: в соседней Омской области снижение оказалось почти в два раза мягче — минус 25,88%, в Алтайском крае — минус 44,09%. Томская область потеряла 38,54% иностранного бизнеса, Кемеровская — 21,74%.

Айтишники Новосибирска обогнали по зарплатам всех коллег в СФО

Автор: Оксана Мочалова

Среднемесячная зарплата в Новосибирской области в январе 2026 года составила 88 257 рублей. Это пятый результат среди всех регионов Сибирского федерального округа, сообщает Новосибирскстат.

Больше всего в регионе заработали специалисты в сфере информации и связи — 162 979 рублей. На втором месте финансисты и страховщики с 146 885 рублями. Тройку лидеров замкнула добыча полезных ископаемых со 100 135 рублями в месяц.

Новосибирский центр компетенций подтвердил соответствие федеральным стандартам

Региональный центр компетенций (РЦК), базирующийся в Корпорации развития Новосибирской области, успешно прошел очередную аттестацию в рамках национальной инициативы «Производительность труда». Эта обязательная для всех региональных центров процедура подтвердила высокие компетенции специалистов РЦК, эффективность применяемых ими методик и слаженность командной работы. Центр стабильно успешно справляется с этой проверкой, которая проводится каждые два года.

Светлана Шарпф, министр экономического развития Новосибирской области, подчеркнула значимость РЦК как ключевого звена в реализации федерального проекта на региональном уровне. По ее словам, центр не только поддерживает предприятия региона, но и активно занимается распространением культуры бережливого производства. Было проведено обучение для 5000 работников предприятий, 350 руководителей высшего звена по программе «Лидеры производительности», подготовлено свыше 260 инструкторов по бережливым технологиям, а также создан ряд фабрик процессов, где проходят обучение как сотрудники компаний, так и государственные служащие.

Новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции

Автор: Мария Гарифуллина

Российские сельхозпроизводители обратились в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку фермерской продукции. Письмо на имя главы ведомства Антона Алиханова направила Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер». В обращении говорится, что из-за затрат на внедрение системы фиксируются случаи банкротств и ухода в тень ряда фермерских хозяйств.

Как отмечают в ассоциации, затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей при выручке в 2,5–3 млн рублей. Система потребовала от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупки оборудования и ряда других регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в системах идентификации и оплату труда персонала.

«Расцветай на Учительской»: современный взгляд на вечные ценности

«Расцветай на Учительской» соединяет современные комфортные решения и близость к Богдана Хмельницкого — одной из достопримечательных улиц Новосибирска.

Репутационно статусный район, жить в котором — особая ценность. Привлекательность таких локаций связана не только с особым культурным кодом и атмосферой, духом времени, но и с особым образом жизни — когда все необходимое находится рядом.

Власть

Прокуратура Новосибирской области выявила сбои в работе скорой

Бизнес Экономика

В Новосибирске заработало отделение Общества дружбы с Китаем

Общество

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи укусов клещами

Бизнес

Промышленная площадка СГК становится местом для диктанта

Общество

Для новосибирских школ закупают модели оружия на 10,2 миллиона рублей

Общество

Паводок в Новосибирской области: уровень реки Карасук вырос на три метра

Бизнес

Новосибирск потерял более 60% иностранного бизнеса за четыре года

Общество

Десять школ Новосибирска введут оценки за поведение с 1 сентября 2026 года

Бизнес Общество

Айтишники Новосибирска обогнали по зарплатам всех коллег в СФО

Общество

Новосибирская область потеряла десятую часть крупного рогатого скота

Промышленность

Новосибирский центр компетенций подтвердил соответствие федеральным стандартам

Общество

Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Бизнес Общество

Новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции

Власть

Новосибирская область запускает грантовую поддержку для участников СВО

Финансы

Общественность выберет имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

Общество

Юной биатлонистке из Бердска требуется реабилитация после операции на позвоночнике

Недвижимость

«Расцветай на Учительской»: современный взгляд на вечные ценности

Общество

Житель Татарского района украл пенсионные деньги из машины

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

