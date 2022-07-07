Банк «Левобережный» возвращает за покупки до 1500 рублей ежемесячно

Владельцы дебетовых карт могут получать кешбэк при тратах от 5 000 рублей в месяц. Клиентам возвращается до 10% в категориях «Общественный транспорт», «Аптека», «ЖКХ», «АЗС», «Супермаркеты», «Одежда и обувь». Дополнительно банк начисляет 1% за все покупки, не относящиеся к выделенным категориям, 10% за уведомления и страховку по карте, 1% при оплате через Samsung Pay или Mir Pay и 1% при остатке на карточном счете от 40 000 рублей.

Если вам выдали банковскую карту после 1 июля, то для получения кешбэка вам нужно подключиться к программе лояльности банка. Это можно сделать как в интернет-банке, так и в мобильном приложении BL-Online. Как присоединиться к программе лояльности в приложении:

Зайдите в BL-Online и нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу. В разделе «Заявления, сообщения» нажмите на «+». Выберите «Заявление на получение кешбэка» и укажите карту. Нажмите «Отправить» и подтвердите операцию одноразовым паролем.

В заявлении нужно указать конкретную карту – дебетовую, кредитную, цифровую или корпоративную. Если у вас несколько карт, то вы можете подать несколько заявлений для получения кешбэка по каждой из них.

По картам, выданным до 01.07.2022, присоединиться к программе лояльности можно в срок до 01.09.2022.

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