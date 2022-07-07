Рекламодателям

Банк «Левобережный» возвращает за покупки до 1500 рублей ежемесячно

  • 07/07/2022, 11:21
Оплачивайте товары и услуги картой банка и получайте кешбэк. За расчеты в популярных категориях начисляются повышенные выплаты.

новости бизнесаВладельцы дебетовых карт могут получать кешбэк при тратах от 5 000 рублей в месяц. Клиентам возвращается до 10% в категориях «Общественный транспорт», «Аптека», «ЖКХ», «АЗС», «Супермаркеты», «Одежда и обувь». Дополнительно банк начисляет 1% за все покупки, не относящиеся к выделенным категориям, 10% за уведомления и страховку по карте, 1% при оплате через Samsung Pay или Mir Pay и 1% при остатке на карточном счете от 40 000 рублей.

Если вам выдали банковскую карту после 1 июля, то для получения кешбэка вам нужно подключиться к программе лояльности банка. Это можно сделать как в интернет-банке, так и в мобильном приложении BL-Online. Как присоединиться к программе лояльности в приложении:

  1. Зайдите в BL-Online и нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу.
  2. В разделе «Заявления, сообщения» нажмите на «+».
  3. Выберите «Заявление на получение кешбэка» и укажите карту.
  4. Нажмите «Отправить» и подтвердите операцию одноразовым паролем.

В заявлении нужно указать конкретную карту – дебетовую, кредитную, цифровую или корпоративную. Если у вас несколько карт, то вы можете подать несколько заявлений для получения кешбэка по каждой из них.

По картам, выданным до 01.07.2022, присоединиться к программе лояльности можно в срок до 01.09.2022.

Зарабатывайте на повседневных покупках вместе с Банком «Левобережный» (ПАО) – закажите карту на сайте, в BL-Online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

582

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Левобережный кэшбэк


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Будущее управляемо!

Все материалы
Лента новостей

Две новосибирские компании вошли в список самых быстрорастущих по итогам 2021 года

07/07/2022, 14:55

Лучшие из лучших: на предприятиях «Сибантрацита» стартовал конкурс профмастерства

07/07/2022, 14:34

Количество трудовых мигрантов в Новосибирске выросло в два раза

07/07/2022, 13:18

С видом на реку: где в Новосибирске строят дома с выходом к воде?

07/07/2022, 13:05
Популярное

Над Сибирью полетят дирижабли

07/07/2022, 14:48

Дачникам разрешат держать кур и кроликов на садовых и огородных участках

07/07/2022, 09:51

К концу года COVID-19 может стать обычным простудным вирусом

06/07/2022, 16:20

Новости компаний

Конкурс «Сибирь.ПРО» представляет состав экспертного жюри 2022 года

07/07/2022, 11:58

Tele2 определила самые быстрорастущие сервисы телемедицины

07/07/2022, 11:52

ВТБ упрощает получение соцвыплат для клиентов

07/07/2022, 11:09

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска