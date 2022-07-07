Муниципалитет может установить дополнительные гарантии для граждан по сдерживанию цен на тепловую энергию

— Департамент по тарифам определил предельные уровни тарифов на тепловую энергию, которая поставляется потребителям в ценовой зоне теплоснабжения — городе Новосибирске, — сообщили в ответ на запрос редакции в ведомстве.

— На 2023 и последующие годы департамент будет ежегодно утверждать индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию в ценовое зоне, — подчеркивают в департаменте. — Для сведения сообщаем, что предельный уровень цен, устанавливаемый субъектом федерации, является максимальным уровнем цены, которую единая теплоснабжающая организация может выставить потребителю в ценовой зоне теплоснабжения.

Напомним, график поэтапного повышения цен на тепло в рамках альткотельной губернатор Новосибирской области утвердил 28 июня. Графики утверждены на 2022-2031 годы, расписаны по годам для каждой котельной и ТЭЦ города и начали действовать со второго полугодия 2022-го.

При этом в ведомстве отметили, что мэрия Новосибирска и теплоснабжающая организация могут установить в соглашениях об исполнении схемы теплоснабжения города дополнительные гарантии для граждан по сдерживанию роста цен на тепловую энергию путем применения коэффициента к предельному уровню цены (ч.17 ст 23.13 ФЗ-190 от 27.07.2010). Эти гарантии могут обеспечить более плавный рост предельной цены до уровня цены альткотельной.

Напомним, в январе 2022 года на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ, которым утвержден переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщал директор Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Андрей Колмаков, со второго полугодия 2022 года стоимость гигакалории тепла в регионе составит 1606 рублей. За 10 лет тариф вырастет до 2441 рубля с НДС, что на 30% ниже предельной индикативной цены, установленной постановлением Минэнерго РФ. Для Новосибирска через 10 лет она должна быть 3450 рублей за гигакалориию с НДС.

В апреле исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Павел Барило говорил о серьезном росте цен на стройматериалы, в том числе по тем, которые закупались по программе альткотельной, а также корректировке планов компании. При этом в планах компании на 2022 год было резкое увеличение ремонтов на теплосетях Новосибирска. СКГ планировало переложить в 2022 году 12 км новосибирских трубопроводов большого диаметра на 20 объектах. На 10 участках — провести капитальный ремонт и на таком же числе объектов — реконструкцию.

Ранее редакция сообщала, что СГК не отказалась от участия в тепловой концессии Новосибирска.