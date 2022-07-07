Рекламодателям

Муниципалитет может установить дополнительные гарантии для граждан по сдерживанию цен на тепловую энергию

  • 07/07/2022, 11:17
Автор:
новости Новосибирска
Эта возможность прописана в федеральном законе «О теплоснабжении». Но более плавный рост цен придется согласовывать с теплоснабжающей организацией.

— Департамент по тарифам определил предельные уровни тарифов на тепловую энергию, которая поставляется потребителям в ценовой зоне теплоснабжения — городе Новосибирске, — сообщили в ответ на запрос редакции в ведомстве.

новости Новосибирска

Для Новосибирска сформировали новый график начисления тарифов на тепло

Напомним, график поэтапного повышения цен на тепло в рамках альткотельной губернатор Новосибирской области утвердил 28 июня. Графики утверждены на 2022-2031 годы, расписаны по годам для каждой котельной и ТЭЦ города и начали действовать со второго полугодия 2022-го.

— На 2023 и последующие годы департамент будет ежегодно утверждать индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию в ценовое зоне, — подчеркивают в департаменте. — Для сведения сообщаем, что предельный уровень цен, устанавливаемый субъектом федерации, является максимальным уровнем цены, которую единая теплоснабжающая организация может выставить потребителю в ценовой зоне теплоснабжения.

При этом в ведомстве отметили, что мэрия Новосибирска и теплоснабжающая организация могут установить в соглашениях об исполнении схемы теплоснабжения города дополнительные гарантии для граждан по сдерживанию роста цен на тепловую энергию путем применения коэффициента к предельному уровню цены (ч.17 ст 23.13 ФЗ-190 от 27.07.2010). Эти гарантии могут обеспечить более плавный рост предельной цены до уровня цены альткотельной.

Напомним, в январе 2022 года на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ, которым утвержден переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщал директор Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Андрей Колмаков, со второго полугодия 2022 года стоимость гигакалории тепла в регионе составит 1606 рублей. За 10 лет тариф вырастет до 2441 рубля с НДС, что на 30% ниже предельной индикативной цены, установленной постановлением Минэнерго РФ. Для Новосибирска через 10 лет она должна быть 3450 рублей за гигакалориию с НДС.

В апреле исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Павел Барило говорил о серьезном росте цен на стройматериалы, в том числе по тем, которые закупались по программе альткотельной, а также корректировке планов компании.  При этом в планах компании на 2022 год было резкое увеличение ремонтов на теплосетях Новосибирска. СКГ планировало переложить в 2022 году 12 км новосибирских трубопроводов большого диаметра на 20 объектах. На 10 участках — провести капитальный ремонт и на таком же числе объектов — реконструкцию.

 

Ранее редакция сообщала, что СГК не отказалась от участия в тепловой концессии  Новосибирска. 

Фото Pixabay — avantrend

666

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : тепло инвестиции бизнес альткотельная


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Две новосибирские компании вошли в список самых быстрорастущих по итогам 2021 года

Эксперты Интерфакс заявили, что число «газелей» на рынке продолжает увеличиваться, не смотря на кризисы и пандемию.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Количество трудовых мигрантов в Новосибирске выросло в два раза

По сравнению с первым полугодием 2021 года. И превысило допандемийный уровень.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Июльская сессия регионального парламента началась с обвинения в коррупции

И взаимных упреков депутатов в некомпетентности.
Читать статью >>
новости бизнеса

На рынок факторинга приходят новые клиенты

Экономическая ситуация и санкции привели к росту количества производителей и поставщиков, работающих на условиях отсрочки платежа.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Будущее управляемо!

Все материалы
Лента новостей

Две новосибирские компании вошли в список самых быстрорастущих по итогам 2021 года

07/07/2022, 14:55

Лучшие из лучших: на предприятиях «Сибантрацита» стартовал конкурс профмастерства

07/07/2022, 14:34

Количество трудовых мигрантов в Новосибирске выросло в два раза

07/07/2022, 13:18

С видом на реку: где в Новосибирске строят дома с выходом к воде?

07/07/2022, 13:05
Популярное

Над Сибирью полетят дирижабли

07/07/2022, 14:48

Дачникам разрешат держать кур и кроликов на садовых и огородных участках

07/07/2022, 09:51

К концу года COVID-19 может стать обычным простудным вирусом

06/07/2022, 16:20

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Конкурс «Сибирь.ПРО» представляет состав экспертного жюри 2022 года

07/07/2022, 11:58

Tele2 определила самые быстрорастущие сервисы телемедицины

07/07/2022, 11:52

Банк «Левобережный» возвращает за покупки до 1500 рублей ежемесячно

07/07/2022, 11:21
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска