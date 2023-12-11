Захвативший заложницу в здании правительства НСО стал фигурантом уголовного дела

Сибиряк, захвативший в заложницы помощницу сенатора Владимира Городецкого ответит за свой поступок.

― Возбуждено два уголовных дела за захват заложницы и заведомо ложном сообщении об акте терроризма, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, ЧП произошло 7 декабря. Житель Новосибирска пришел на прием к сенатору, но того не оказалось на месте. Мужчина, угрожая шилом, затащил в кабинет помощницу чиновника, забаррикадировался там и угрожал взорвать здание. На такой отчаянный поступок Ермошин пошел из-за проблем со здоровьем, врачи уже долгое время не могут поставить ему правильный диагноз и избавить от болей.

В результате спецоперации силовикам удалось освободить напуганную женщину. Никакой взрывчатки у буйного посетителя с собой не оказалось.

Стоит отметить, что по другому уголовному делу, которое возбудило СК по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей» Ермошин проходит в качестве потерпевшего.