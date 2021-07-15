С 24 июля Россия возобновит регулярные рейсы во Францию и Чехию

Россия возобновит регулярные рейсы из Москвы и Петербурга во Францию и Чехию, объявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперштаба.

Рейсов из Москвы в Париж, Ниццу и Прагу будет четыре в неделю на каждом маршруте, из Петербурга — два в неделю.

Также с 24 июля увеличится количество рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию, Эфиопию.

Из Санкт-Петербурга в Вену и Брюссель будет два рейса в неделю. Из Москвы в Софию, Варну и Бургас — семь в неделю, из Петербурга — четыре, из Екатеринбурга в Варну — один рейс. Из Москвы в Будапешт — четыре в неделю, из Петербурга — два. Из Москвы в Салоники и Ираклион — семь рейсов в неделю, в Бейрут и Загреб — три, в Сплит и Дубровник — пять. Из Москвы в Аддис-Абебу — четыре рейса в неделю.

Возобновляются международные рейсы из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска.

Регулярные рейсы на курорты Египта возобновят после того, как российская делегация оценит эпидситуацию в стране. Владимир Путин подписал указ о снятии ограничений на полёты на курорты страны 8 июля.

С 25 июня Франция перестала выдавать деловые и туристические визы россиянам из-за неблагоприятной эпидситуации. Привитых вакциной «Спутник V» туристов пускают в некоторые европейские страны, например, Грецию, Болгарию, Хорватию и на Кипр.