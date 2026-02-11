Поиск здесь...
Новосибирские инноваторы произвели продукцию на 100 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Больше всего ее оказалось в сфере обрабатывающих производств

В 2025 году организации Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства) произвели инновационные товары и услуги на 99,5 млрд рублей (+16% к 2024 году). Доля этой продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг крупных и средних организаций области составила 5,2% (4,9%), сообщает Новосибирскстат.

Большая часть инновационных товаров произведена в обрабатывающей промышленности (85,7%). Кроме того, инновационную продукцию производили компании сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, строительства, информации и связи, а также научные организации.

В конце 2025 года правительство региона сообщало, что по итогам всероссийского конкурса «Бизнес-Старт» Фонда содействия инновациям семь местных технологических компаний привлекут 103 млн рублей грантов на развитие своих проектов. В списке победителей – компании «Смарт Алгоритмс», «НПО Гормаш», «Папийон», «СИА», «Вермилоджик», «Биолабмикс» и «ОГТ». Значительная часть поддержанных разработок направлена на импортозамещение.

Напомним, а 11 месяцев 2025 года новосибирские заявители подали на регистрацию в Роспатент 435 изобретений — на уровне 2024-го года. Регион находился на седьмом месте по числу заявок среди всех субъектов Российской Федерации, как и за 11 месяцев 2024 года. Новосибирские заявители также получили 387 патентов на изобретения. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщали в Роспатенте. Самыми популярными направлениями у новаторов региона в 2025 году были медицинские технологии (53 заявки) и технологии измерений (36 заявок). По полезным моделям от новосибирских рационализаторов за 11 месяцев 2025 года поступили 154 заявки.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский НИИТО запатентовал 27 медицинских разработок в 2025 году. Институт укрепил портфель интеллектуальной собственности в травматологии и ортопедии. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Рубрики : Бизнес Инновации

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : инновации

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

