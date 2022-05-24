С Днем предпринимательства!

— Уважаемые предприниматели Новосибирской области! Поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства!

Сегодня Ваша деятельность как никогда важна для экономики. Организуя свой бизнес, Вы реализуете уникальные проекты и открываете новые возможности, создаете рабочие места, обеспечиваете поступления в бюджет, насыщаете рынок необходимыми товарами и услугами, формируете современные тренды с настоящим сибирским характером, развиваете местную инфраструктуру, повышаете уровень комфорта и качества жизни жителей региона.

Я уже не раз отмечал, что Новосибирск является бизнес-предпринимательским городом, центром притяжения деловой активности. Территория развития торговли, сельского хозяйства, строительства, производства и других не менее важных отраслей — всегда держалась на решительных, сильных, талантливых и инициативных людях.

В текущих экономических условиях очень важно, что вы берете на себя такую ответственность, находите силы и возможности двигаться вперед. И мы всегда готовы Вам помочь, отстаивая и защищая права и законные интересы.

В этот праздничный день я хочу пожелать Вам веры в себя и свое дело, настойчивости в достижении целей, надежных партнеров и удачи! Пусть Ваши замыслы будут успешными, а бизнес — стабильным и процветающим! Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!