Рекламодателям

С Днем предпринимательства!

Николай Мамулат, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области:
  • 24/05/2022, 10:00

новости Новосибирска— Уважаемые предприниматели Новосибирской области! Поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства!

Сегодня Ваша деятельность как никогда важна для экономики. Организуя свой бизнес, Вы реализуете уникальные проекты и открываете новые возможности, создаете рабочие места, обеспечиваете поступления в бюджет, насыщаете рынок необходимыми товарами и услугами, формируете современные тренды с настоящим сибирским характером, развиваете местную инфраструктуру, повышаете уровень комфорта и качества жизни жителей региона.

Я уже не раз отмечал, что Новосибирск является бизнес-предпринимательским городом, центром притяжения деловой активности. Территория развития торговли, сельского хозяйства, строительства, производства и других не менее важных отраслей — всегда держалась на решительных, сильных, талантливых и инициативных людях.

В текущих экономических условиях очень важно, что вы берете на себя такую ответственность, находите силы и возможности двигаться вперед. И мы всегда готовы Вам помочь, отстаивая и защищая права и законные интересы.

В этот праздничный день я хочу пожелать Вам веры в себя и свое дело, настойчивости в достижении целей, надежных партнеров и удачи! Пусть Ваши замыслы будут успешными, а бизнес — стабильным и процветающим! Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

281

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : бизнес


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Новости компаний

Каталог недвижимости

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером мероприятия в рамках празднования 15-летия Академпарка

24/05/2022, 09:00

Скидки в магазинах для владельцев карт Банка «Левобережный»

23/05/2022, 17:50

ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей

23/05/2022, 16:36

Дача на связи: МТС прокачала LTE-интернет в пригородах Новосибирска

23/05/2022, 15:32

Актуальный разговор

«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

Все материалы
Лента новостей

Бизнес, оставшийся без господдержки, разгребает последствия

24/05/2022, 10:34

Застройщики отказываются от квартир с отделкой

23/05/2022, 18:30

Население области «не хочет» газифицироваться

23/05/2022, 16:54

Производство инновационной оконной терморамки принесло новосибирской компании победу в конкурсе и многомиллионный грант

23/05/2022, 16:45

Новосибирск получит дополнительные деньги на ремонт дорог

23/05/2022, 15:58

В Новосибирске появилась ипотека 5,5%: на квартиры в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

23/05/2022, 15:32

Биотехнопарк Кольцово получил более 10 млн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года

23/05/2022, 14:48
Новости Сибири

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Бизнес, оставшийся без господдержки, разгребает последствия

Социалисты продолжают выступать против «мертворожденной» мусорной реформы

«СЕЛЛ-Сервис» рассчитывает нарастить объем продаж

Семь новосибирцев вывели за рубеж более 430 млн рублей

Продажи новых коммерческих авто снизились более чем в два раза

Финансы

новости Новосибирска

Цены на новостройки в Новосибирске снизились впервые за 27 месяцев

Ситуация с проектным финансированием постепенно нормализуется

Приблизительный размер будущей пенсии новосибирцы могут узнать заранее

Спрос на земельные участки в Новосибирской области за квартал вырос на 48%

Кредитными каникулами уже воспользовались около 700 новосибирцев

Политика

новости Новосибирска

Депутатом Заксобрания стал бывший «социальный» министр

Социалисты продолжают выступать против «мертворожденной» мусорной реформы

Первые и не очень лица Новосибирска раскрыли имущество и доходы

Министр экономического развития показал класс по доходам

Довыборы в Заксобрание начались с массовой явки избирателей

Недвижимость

новости Новосибирска

Застройщики отказываются от квартир с отделкой

В Новосибирске появилась ипотека 5,5%: на квартиры в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

Документы на кампус НГУ ушли в Главгосэкспертизу

Жилищные госпрограммы не успевают за рыночными ценами

375 тысяч, чтобы переехать в современный жилой комплекс на берегу Оби

Технологии

новости Новосибирска

Санкционный вызов: отечественные IT-решения для бизнеса

Цифровая трансформация предприятий производственного сектора в современных условиях

Три экспериментальные станции «СКИФа» упростят из-за санкций

Акценты «Технопрома-2022»: технологический суверенитет и импортозамещение

Резидент Академпарка участвует в разработке самолета МС-21

Телекоммуникации

новости бизнеса

Первое документальное кино о Басте выйдет на KION 24 мая

МТС открыла бесплатный доступ к приложению для психологической самоподдержки

Новосибирцы стали чаще интересоваться книгами по психологии и саморазвитию

Студентов университета телекоммуникаций и информатики ждут в инновационной научной роте

МегаФон станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте

Агропром

новости Новосибирска

Дальнейшее увеличение собственного производства овощей в регионе уперлось в мелиорацию

Птицефабрика «Улыбино» завершает инвестпроект

«Сибагро» открыл в Новосибирске центр по тестированию удобрений

Компания «Сибагро» в Новосибирской области на 20% увеличила посевные площади

Новосибирские фермеры и кооперативы могут получить грант на 200 миллионов рублей

Транспорт

новости Алтая

В Республике Алтай возобновились работы в рамках нацпроекта

Ситуацию с самокатами в Новосибирске будет контролировать рабочая группа

Мэрия vs «Юрент»: анонсированы судебные разбирательства

В мэрии назначили главного «дежурного» дорожника

Кикшеринговым компаниям нужно минимум 1,5 тысячи парковок для самокатов

Медицина

новости Новосибирска

Что в организмах жителей области выявила диспансеризация?

Новосибирцам предложили создать универсальную модель оказания помощи людям с рассеянным склерозом

Как сохранить сердце и сосуды здоровыми? Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в санатории «Рассвет»

Новосибирский фармпроизводитель снова расширяется

Почему необходима профилактика болезней позвоночника?

Авто

Продажи новых коммерческих авто снизились более чем в два раза

Продажи новых коммерческих авто снизились более чем в два раза

В одном из сегментов автомобильного рынка наметилось снижение цен

Дилеры Porsche продают автомобили премиум-марки Exeed из КНР

Сборку Lada Vesta остановят на полгода

Продажи Mercedes-Benz упали более чем на треть

Туризм

новости Алтая

В Республике Алтай возобновились работы в рамках нацпроекта

В Ордынском районе создают тридевятое царство

Новый этап программы туристического кешбэка будет запущен 1 октября

Менее трети гостиниц и турбаз Республики Алтай получили «звезды»

Турпоток за границу в этом году может сократиться в разы, а цены на российских курортах снизиться

Общество

новости Новосибирска

Население области «не хочет» газифицироваться

Новосибирск получит дополнительные деньги на ремонт дорог

Что в организмах жителей области выявила диспансеризация?

Русфонд собирает средства на лечение маленькой девочки с диагнозом ДЦП

Документы на кампус НГУ ушли в Главгосэкспертизу

Стиль жизни

новости бизнеса

Время расти и время радоваться

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска