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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных кредитов с господдержкой на новостройки

  • 19/05/2022, 13:48
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных программ с господдержкой на покупку жилья в новостройке.

новости бизнесаРейтинг представил портал Банки.ру, эксперты которого выбрали наиболее выгодные предложения с точки зрения итоговой переплаты по кредиту по состоянию на 16.05.2022 года.

В рейтинг вошли программы ипотеки со следующими параметрами:   стоимость жилья – 5,46 млн рублей, первоначальный взнос – 15%, сумма кредита – 4,64 млн рублей, срок кредитования – 30 лет. Есть возможность подтверждения дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из ПФР, а также подача заявки онлайн и оформление электронной регистрации (если банк предоставляет такую возможность). Ставка по кредиту – с учетом приобретения комплексного ипотечного страхования (личного и имущественного).

8 место в рейтинге заняла программа Банка Уралсиб «Ипотека с господдержкой» со ставкой 8,69% годовых. Максимальный размер кредита: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 12 млн рублей, в других регионах присутствия банка – до 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Кредит может получить заемщик – гражданин РФ с регистрацией на территории страны, в возрасте от 21 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита, со стажем не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : рейтинг банков ипотека с господдержкой


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