АО «РЭС» предупреждает

Аварийные бригады АО «РЭС» находятся в круглосуточном режиме готовности к оперативному устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих электрической энергией потребителей. В каждом конкретном случае специалистами сетевой компании предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Аварийной бригаде требуется некоторое время для обнаружения конкретного места повреждения и выполнения самих работ.
Памятка «Что делать при отключении электроэнергии?»
Оперативную информацию по аварийным отключениям электрической энергии можно уточнить в: аварийной службе управляющей компании или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах), единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru, а также в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области, сельской или районной администрации, сетевой компании (диспетчерской службе соответствующего района НСО).
Во время аварийных отключений телефонные линии могут быть заняты, так как звонки поступают из всех обесточенных районов и домов. В подобных ситуациях АО «РЭС» призывает потребителей проявить терпение, ведь диспетчер осуществляет управление действиями аварийных бригад и не имеет возможности ответить на поступающие звонки во время проведения оперативных переговоров.
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