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АО «РЭС» предупреждает

  • 05/02/2019, 10:50
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 5 по 8 февраля 2019 года в Новосибирской области и г. Новосибирске сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже.
В период с 5 по 8 февраля 2019 года в Новосибирской области и г. Новосибирске сохранится аномально холодная погода.АО «РЭС» напоминает, что во время неблагоприятных метеорологических явлений следует строго соблюдать элементарные правила безопасности при обращении с электроприборами.
В связи с массовым использованием электронагревательных приборов в условиях аномально низких температур в разы увеличивается нагрузка на электрические сети. Значительные перегрузки в питающей магистрали и трансформаторных подстанциях способствуют возникновению аварийных ситуаций в электроустановках с последующим отключением электроснабжения. Кроме того, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования может стать причиной пожара.
Как правило, незначительные аварийные отключения электрической энергии устраняются сразу, срабатывает автоматика и электроснабжение потребителей восстанавливается. Многие абоненты даже не замечают кратковременных перебоев. Однако возможны и более длительные перерывы в энергоснабжении.

Аварийные бригады АО «РЭС» находятся в круглосуточном режиме готовности к оперативному устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих электрической энергией потребителей. В каждом конкретном случае специалистами сетевой компании предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Аварийной бригаде требуется некоторое время для обнаружения конкретного места повреждения и выполнения самих работ.

Памятка «Что делать при отключении электроэнергии?»
Оперативную информацию по аварийным отключениям электрической энергии можно уточнить в: аварийной службе управляющей компании или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах),  единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru, а также в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области, сельской или районной администрации, сетевой компании (диспетчерской службе соответствующего района НСО).

Во время аварийных отключений телефонные линии могут быть заняты, так как звонки поступают из всех обесточенных районов и домов. В подобных ситуациях АО «РЭС» призывает потребителей проявить терпение, ведь диспетчер осуществляет управление действиями аварийных бригад и не имеет возможности ответить на поступающие звонки во время проведения оперативных переговоров.

Помните, что самостоятельные попытки восстановить электроснабжение при аварийных отключениях недопустимы!  Электричество опасно для жизни! Обнаружив оборванные или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите о них по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции (ТП), либо по телефону 112.
 Фото: пресс-служба АО «РЭС» 

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