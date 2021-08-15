Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби

В регионе стартовал еще один масштабный инвестиционный проект (МИП) «Многоквартирный жилой дом по улице Закавказская в Октябрьском районе города Новосибирска». Губернатор рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить АО «Специализированный застройщик «Береговое» земельный участок с кадастровым номером 54:35:074435:6. Участок расположен на улице Закавказской, на берегу реки Обь. Площадь — 13097 кв. м. До 2024 года компания должна построить в рамках МИП не менее 26,87 тысячи кв. м жилья. Из них не менее 670 кв. м — передать в собственность обманутым дольщикам. Кроме того, девелопер должен внести не менее 31,1 млн рублей на завершение долгостроя на улице Галущака, 15.

АО «Специализированный застройщик «Береговое» входит в ГК «Береговое». Директор и учредитель — Сергей Михайлов. По данным Seldon.Basis, УК компании — 120 тысяч рублей, чистая прибыль за 2020 год — 238,2 млн рублей (в 2019-м — 22,8 млн), выручка — 412,6 млн (55,3 млн). В портфеле компании такие объекты, как ЖК «Марсель», ЖК «Театральный».

Напомним, на минувшей неделе правительство Новосибирской области сообщило, что в регионе одновременно запущены 4 новых масштабных инвестиционных проекта по завершению долгостроев. Инициатор 2 из них —(входит в ГК «Первый строительный фонд) — обязался передать в собственность обманутых дольщиков не менее 1700 кв. м жилья, а также направить на достройку дома на улице Бориса Богаткова, 201/3 более 63 млн рублей.

Взамен компания получит участок площадью 32717 кв. м по улице Радиостанция №2, з/у 22 в Первомайском районе для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная автостоянка». На площадке компания должна построить не менее 48376,68 кв. м жилья, из которых не менее 1215 кв. м — передать обманутым дольщикам. Второй участок расположен на улице Радиостанция №2, з/у 16 — 12554 кв. м. Здесь компания должна построить не менее 19653,02 кв. м жилья, из которых не менее 494 кв. м — передать дольщикам.

До этого под завершение долгостроя на Богаткова застройщики, связанные с ГК «Первый строительный фонд», уже получили 5 новых участков.

ООО СЗ «Союз-Инвест» (входит в барнаульскую ГК «Союз») в рамках МИП направит 35,5 млн рублей на решение вопроса обманутых дольщиков дома №16 микрорайона Закаменский, а также предоставит почти 1000 кв. м жилья в собственность граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. При этом девелопер получит участок в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой, площадью 36930 кв. м. На площадке компания должна построить не менее 39040 кв. м жилья, из которых не менее 977 кв. м жилых помещений — передать дольщикам долгостроев.

АО «ЗСЖБИ № 6» направит 60 млн рублей на завершение строительства долгостроя по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, а также предоставит почти 1400 кв. м жилья обманутым дольщикам. Что застройщик получит взамен, редакции Infopro54 на момент публикации материала узнать не удалось. На сайте правительства в публичном доступе этой информации не было. Возможно, речь идет о крупнейшем омском застройщике АО «ЗЖБИ №6». В конце 2020 года омские СМИ сообщали, что компания начинает осваивать новосибирский рынок. На сайте застройщика размещена информация о микрорайоне «Полет», который расположен в городе Обь на ул. Геодезической.

— Планируется, что благодаря МИПам будут решены вопросы домов по ул. Зыряновской, 27, ул. Связистов 13/1, ул. Галущака, 15, ул. 1-я Родниковой, 24/2, ул. Есенина, 65, — перечислял замминистра строительства Алексей Колмаков.

В рамках данных МИПов планируется передать в собственность граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, не менее 4 075 кв. м жилых помещений.

И власти, и застройщики уже неоднократно отмечали, что после появления нового закона о комплексном развитии территорий (КРТ) появляется больше возможностей для развития площадок, занятых ветхим и аварийным жильем, которые расположены в центральных районах города. 12 августа министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что в разработке ведомства находятся 6 пилотных площадок (около 10 га), которые планируется развивать в рамках КРТ. Они находятся на ул. Кубовой, Аренского, Макаренко, Дунаевского, Солидарности, Мошковской и Знаменской.

На начало августа в регионе реализовывались 24 масштабных инвестиционных проекта. По реализации всех проектов инициаторами МИП будут переданы почти 22,5 тысячи кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам будет ликвидирован дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 млрд рублей.