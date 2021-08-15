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Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби

  • 15/08/2021, 12:30
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Новости Новосибирска
С начала августа в регионе одобрены уже 6 масштабных инвестиционных инвестпроектов. Из них 5 — для помощи обманутым дольщикам.

В регионе стартовал еще один масштабный инвестиционный проект (МИП) «Многоквартирный жилой дом по улице Закавказская в Октябрьском районе города Новосибирска». Губернатор рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить АО «Специализированный застройщик «Береговое» земельный участок с кадастровым номером 54:35:074435:6. Участок расположен на улице Закавказской, на берегу реки Обь. Площадь — 13097 кв. м. До 2024 года компания должна построить в рамках МИП не менее 26,87 тысячи кв. м жилья. Из них не менее 670 кв. м — передать в собственность обманутым дольщикам. Кроме того, девелопер должен внести не менее 31,1 млн рублей на завершение долгостроя на улице Галущака, 15.

АО «Специализированный застройщик «Береговое» входит в ГК «Береговое». Директор и учредитель — Сергей Михайлов. По данным Seldon.Basis, УК компании — 120 тысяч рублей, чистая прибыль за 2020 год — 238,2 млн рублей (в 2019-м — 22,8 млн), выручка — 412,6 млн (55,3 млн). В портфеле компании такие объекты, как ЖК «Марсель», ЖК «Театральный».

Новости Новосибирска

Около 160 млн рублей направят на завершение строительства проблемных объектов региона

Напомним, на минувшей неделе правительство Новосибирской области сообщило, что в регионе одновременно запущены 4 новых масштабных инвестиционных проекта по завершению долгостроев. Инициатор 2 из них — ООО СЗ «Строительные решения» (входит в ГК «Первый строительный фонд) — обязался передать в собственность обманутых дольщиков не менее 1700 кв. м жилья, а также направить на достройку дома на улице Бориса Богаткова, 201/3 более 63 млн рублей.

Взамен компания получит участок площадью 32717 кв. м по улице Радиостанция №2, з/у 22 в Первомайском районе для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома с  объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная автостоянка». На площадке компания должна построить не менее 48376,68 кв. м жилья, из которых не менее 1215 кв. м — передать обманутым дольщикам. Второй участок расположен на улице Радиостанция №2, з/у 16 — 12554 кв. м. Здесь компания должна построить не менее 19653,02 кв. м жилья, из которых не менее 494 кв. м — передать дольщикам.

До этого под завершение долгостроя на Богаткова застройщики, связанные с ГК «Первый строительный фонд», уже получили 5 новых участков.

ООО СЗ «Союз-Инвест» (входит в барнаульскую ГК «Союз») в рамках МИП направит 35,5 млн рублей на решение вопроса обманутых дольщиков дома №16 микрорайона Закаменский, а также предоставит почти 1000 кв. м жилья в собственность граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. При этом девелопер получит участок  в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой, площадью 36930 кв. м. На площадке компания должна построить не менее 39040 кв. м жилья, из которых не менее 977 кв. м жилых помещений — передать дольщикам долгостроев.

АО «ЗСЖБИ № 6» направит 60 млн рублей на завершение строительства долгостроя по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, а также предоставит почти 1400 кв. м жилья обманутым дольщикам. Что застройщик получит взамен, редакции Infopro54 на момент публикации материала узнать не удалось. На сайте правительства в публичном доступе этой информации не было. Возможно, речь идет о крупнейшем омском застройщике АО «ЗЖБИ №6». В конце 2020 года омские СМИ сообщали, что компания начинает осваивать новосибирский рынок. На сайте застройщика размещена информация о микрорайоне «Полет», который расположен в городе Обь на ул. Геодезической.

— Планируется, что благодаря МИПам будут решены вопросы домов по ул. Зыряновской, 27, ул. Связистов 13/1, ул. Галущака, 15, ул. 1-я Родниковой, 24/2, ул. Есенина, 65, — перечислял замминистра строительства Алексей Колмаков.

В рамках данных МИПов планируется передать в собственность граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, не менее 4 075 кв. м жилых помещений.

И власти, и застройщики уже неоднократно отмечали, что после появления нового закона о комплексном развитии территорий (КРТ) появляется больше возможностей для развития площадок, занятых ветхим и аварийным жильем, которые расположены в центральных районах города. 12 августа министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что в разработке ведомства находятся 6 пилотных площадок (около 10 га), которые планируется развивать в рамках КРТ. Они находятся на ул. Кубовой, Аренского, Макаренко, Дунаевского, Солидарности, Мошковской и Знаменской.

На начало августа в регионе реализовывались 24 масштабных инвестиционных проекта. По реализации всех проектов инициаторами МИП будут переданы почти 22,5 тысячи кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам будет ликвидирован дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 млрд рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : обманутые дольщики недвижимость МИП


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