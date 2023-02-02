Региональную поддержку инновациям будут оказывать по новому принципу

— В ближайшие две недели мы завершим собирать ключевые задачи от отраслей: сельского хозяйства, промышленности, транспорта, ЖКХ и т.д. Потом совместно с СО РАН оценим, где у них есть компетенции, какие задачи можем решать и сделаем некий перечень перспективных направлений технологического развития куда двигаться, —сообщил на пресс-конференции министр науки и инновационного развития Новосибирской области Вадим Васильев. — Этот список заложим в основу нашего трансфера технологий и под это, в первую очередь, будем давать деньги (По программам господдержки. — Ред.). В зону особого внимания попадет все, что связано с разработками для спецоперации.

Директор ГАУ «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» Александр Николаенко также напомнил, что в прошлом году в Сколково создана платформа RnD Market, где размещается информация о заказчиках и исполнителях в сфере технологических услуг.

— На наш взгляд, нужно работать от задачи, от рынка. То есть заказчик говорит: мне нужно полететь в Космос и ученый придумывает как это сделать. А не наоборот, когда ученый что-то придумал, а потом говорит: вы примените это где-нибудь в промышленности. В первом случае эффективность разработок будет в разы выше, —подчеркнул Николаенко.

Стоит отметить, что на пресс-конференции Вадим Васильев также сообщил об изменении механизма федерального финансирования научных и инновационных проектов. По его словам, сейчас основным требованием является привлечение к реализации проекта рыночных партнеров.

Ранее редакция рассказывала о новосибирских компаниях, которые ищут возможность для промышленного выпуска инновационных разработок.