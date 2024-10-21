Банкиров оштрафовали на 400 тысяч за навязчивые звонки в роддом Новосибирска

В Новосибирске оштрафовали крупный банк за навязчивые звонки в перинатальный центр. Выяснилось, что сотрудник финансовой организации звонил на все телефоны центра: от отдела кадров до приёмной главврача, чтобы взыскать просроченную задолженность с заёмщицы.

— Между медсестрой и банком было заключено пять кредитных договоров, по которым у неё в разные периоды возникала просроченная задолженность. Чтобы взыскать долг, сотрудник кредитной организации напоминал о долгах по электронной почте, приходил по адресу проживания, звонил, писал и отправлял голосовые сообщения, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Сотрудник банка узнал, что один из телефонных номеров принадлежит отделению родильного блока и позвонил на него. Заведующая отделением пояснила, что клиентка банка работает медсестрой в операционной.

— Установлено, что на номера перинатального центра от банка поступали многочисленные звонки, информирующие о необходимости оплаты просроченной задолженности. Звонки шли постоянно. Всего было сделано 117 звонков. При этом клиент банка не давала согласие на взаимодействия с третьими лицами. Такие документы банк в свое оправдание не смог предоставить, — добавили в региональном ведомстве.

За шквал звонков и смс, а так же за разглашение персональных сведений третьими лицам банк оштрафовали на 400 тысяч рублей.

В начале года один из банков оштрафовали на 200 тысяч за разглашение персональных данных клиента. Чтобы добиться погашения задолженности сотрудник финансовой организации ходил к ней домой, в магазин, где она работает, а также осаждал ее мать. В первый визит он рассказала о долге дочери, а во второй пришел с ее фото и выведывал, когда та будет на смене.

Ранее редакция сообщала о том, что за чрезмерное взаимодействие с гражданами, не являющимися должниками и не давшими своего согласия на коммуникацию по взысканию задолженности банк оштрафовали на 500 тысяч рублей. В 2023 году эту же финансовую организацию подвергли штрафам за аналогичные нарушения.