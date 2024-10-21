Доля в дочерней компании «Фабрики С-Теп» выставлена на аукцион

Арбитражный управляющий выставил на торги по продаже имущества ООО «Фабрика С-Теп» (Входит в ГК «Обувь России») долю в уставном капитале ООО «Эвалинк». Стартовая цена лота — 10 тысяч рублей.

Напомним, ООО «Эвалинк» было создано в 2018 году ГК «Обувь России». Компания создавалась, как резидент ТОСЭР Линево. Основным видом деятельности «ЭваЛинК» было «Производство обуви», зарегистрировано 7 дополнительных видов деятельности: торговля оптовая одеждой и обувью, торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах, производство прочей одежды и аксессуаров одежды, производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения, производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек, а также производство прочих резиновых изделий и производство прочих пластмассовых изделий.

В 2018 году компания стала первым резидентом ТОСЭР Линево. На тот момент директором компании был Сергей Юнг (На базовом фото третий слева. — Ред.)

В ТОСЭР «Обувь России» планировала разместить производство цельноформованной обуви и деталей низа обуви из ЭВА. ГК «Обувь России» планировала открыть фабрику в 3-м квартале 2019 года, при выходе на полную мощность в 2023 году предприятие должно было выпускать 1,1 млн изделий в год. Планируемый объем инвестиций составлял 760 млн рублей. Данный проект был частью стратегии импортозамещения, которую ГК «Обувь России» реализовывала с 2014 года. В итоге проект в ТОСЭР так и не стартовал.

В летом 2024 года OR GROUP (Ранее ГК «Обувь России» — Ред.) была признана банкротом.

По данным Seldon.Basis, директором компании является Антон Титов, собственником ООО «Фабрика С-Теп». За 2023 год чистый убыток компании составил 10 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что имущество бердской обувной фабрики «С-Теп» снова выставили на торги.