В Новосибирске ввели 10-летний долгострой на Кропоткина

В Новосибирске завершено строительство долгостроя по ул. Кропоткина, 130/6. Квартиры в доме получат более 90 семей. Первый договор участия в долевом строительстве дома был заключен в 2011 году. Строительные работы на объекте начались в 2015 году. Первоначальный срок передачи объектов дольщикам был 2017 год, однако застройщики девять раз сдвигали сроки сдачи дома, напоминает пресс-служба правительства. Застройщиком выступал ООО «СтройЦентр», затем ООО «Комплекс на Кропоткина» и ООО «Алекс». Первоначально проект назывался ЖК «Князь Кропоткинъ». Дом относился к категории комфорт-класса с помещениями общественного назначения в административном здании.

— В 2023 году это уже второй проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию, — говорит министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — В марте первым был введен один из крупнейших долгостроев региона — дом № 12 в микрорайоне Закаменский. Новоселами стали более 350 дольщиков. Теперь закончилась история долгостроя в г. Новосибирске по ул. Кропоткина, 130/6.

Министр сообщил, что для ввода объекта в эксплуатацию министерством строительства были приняты нестандартные алгоритмы выхода из кризисной ситуации.

— Нам удалось решить целый ряд вопросов для продолжения строительства дома после того, как оно было приостановлено прежним застройщиком. В частности, решены все градостроительные вопросы, проблемы подключения объекта к инженерным коммуникациям, устранены все замечания контролирующих органов, — отметил Алексей Колмаков.

— В завершении 12 объектов мы не сомневаемся, — говорил вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Кондратьев. — По 14 объектам пока не завершены судебные процессы. Наша задача ― совместно с прокуратурой области, конкурсными управляющими до апреля-мая завершить работы по банкротству застройщиков и выходить на финансирование достройки этих объектов.

Напомним, в 2023 году мэрия Новосибирска планирует разобраться с 32 долгостроями. По 6 — зона ответственности федерального бюджета, по 12 — строительного департамента мэрии и Минстроя области.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создана новая рабочая группа по долгостроям Дискуса.