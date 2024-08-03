Бастрыкин поручил проверить условия труда в «Горэлектротранспорте» в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении трудовых прав работников муниципального предприятия «Горэлектротранспорт». В компании проводится процессуальная проверка, сообщила пресс-служба СК РФ. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 1 августа сотрудники новосибирского «Горэлектротранспорта» обратились к президенту Владимиру Путину и главному следователю РФ Александру Бастрыкину за помощью.

Работники ГЭТ пожаловались на условия труда, необоснованное занижение заработной платы, а также выпуск трамваев на маршруты в неисправном состоянии. Сотрудники «Горэлектротранспорта» также требуют отставки руководства «ГЭТ», в частности — директора Константина Прокина, начальника службы движения Сергея Колмарева, начальника ГО и ЧС Валерия Киржайкина и начальника отдела охраны труда Павла Сковородина.

Ранее редакция сообщала о том, что в тройном ДТП с участием трамвая пострадали пассажиры.