«Доктор исцелит твой недуг»: мигранта-извращенца задержали в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска задержали иностранца, совершающего непристойности в публичных местах. Жильцы ЖК «Чкалов» заприметили извращенца, заглядывающего в окна на первых этажах многоквартирников, и занимающегося непотребством на детской площадке перед жилыми домами.

— Последнюю неделю, а то и две у нас во дворе завёлся маструбек. Он ходит днём и ночью, заглядывает в окна на первых этажах и совершает непристойные действия. Опасаясь за своих детей, мы стали его искать, обратились в полицию и в «Русскую Общину», — рассказали жители Чкалова.

Общественники оперативно отреагировали на сигнал о помощи и приехали на место. В результате слаженных действий активистов и местных жителей извращенца опознали и задержали.

На вопрос, для чего он это делал, мигрант ответил коротко и лаконично: «Не знаю».

— П***** лимонить на детской площадке, это нормально, по твоему? — Нормально. — Ты в России законно находишься? — Нет, брат. — Доктор приедет недуг твой лечить. Гражданин какого государства? — Узбекистан. — Где патент? — Нет патента.

Выяснилось, что мигрант находится на территории России незаконно. В Новосибирске он проживает уже два года. После беседы с развратником активисты «Русской общины» передали его полицейским.

Стоит отметить, что в последнее время в криминальные сводки стали попадать иностранцы, которых ловят на преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Один из вопиющих инцидентов с участием мигранта произошел в многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска вечером 3 сентября. Во время прогулки с детьми мать отправила дочь-подростка за молочной смесью для младшего ребенка. Через некоторое время она услышала истошные крики Лены*, раздававшиеся из квартиры соседа.

На помощь к девочке ринулась ее бабушка. Почти 10 минут женщина тарабанила в двери соседа-иностранца, прежде чем ей открыли. Оттуда, как ошпаренная, выскочила перепуганная внучка. Уже дома родные обнаружили на шее Лены следы от засоса. Прибывшие на место происшествия полицейские скрутили извращенца и доставили в отдел. К случившемуся подключился Следственный комитет региона, а глава СКР взял дело на свой контроль.

В конце сентября в Кировском районе города задержали мигранта, подозреваемого в в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Как сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, мигрант трогал ребенка за интимные места и целовал.

— По подозрению задержан 27-летний гражданин Республики Киргизия. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения в виде ареста, — сообщали в региональном СК.

Ранее редакция сообщала о мигранте, домогавшемся школьниц, которые загорали на берегу озера в Новосибирске. Мужчина целовал и обнимал детей, а также предлагал вступить с ним в сексуальные отношения. Иностранца обвинили в совершении развратных действий в отношении малолетних. Уголовное дело в отношении него взяла на контроль глава СК РФ Бастрыкин.