В СГК рассказали о причине ночных полетов вертолета над Новосибирском

В ночь на 5 ноября подрядчик СГК с помощью вертолёта проводил тепловизионное обследование теплосетей на правом берегу Новосибирска. Эта ежегодная процедура осуществляется после запуска отопительной системы.

– Во время аэросъемки специалисты используют тепловизор, который работает на контрасте температур. Поэтому для более эффективной работы тепловизора полеты проходят вечером и ночью. Разница температур внешнего воздуха и теплоносителя поможет обнаружить дефекты на коммуникациях подземной прокладки, нарушение изоляции, места затопления сетей, – говорится в сообщении СГК.

Теплоэнергетики проанализируют снимки и составят план по устранению обнаруженных повреждений.

В ближайшее время запланировано еще несколько подобных облетов теплосетей как в правобережной, так и в левобережной частях Новосибирска. Решение о возможности вылета принимается поздно вечером с учетом погодных условий и разрешения диспетчерских служб аэропорта Толмачево.

– Поэтому просим горожан не беспокоиться и заранее приносим извинения за возможные неудобства, – отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что за коммунальную аварию в Новосибирске спросят с эксплуатирующих организаций.