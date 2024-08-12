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S7 оштрафовали за отказ в гостинице пассажирам задержанного рейса из Новосибирска

  • 12/08/2024, 09:59
Автор: Ольга Кирсанова
S7 оштрафовали за отказ в гостинице пассажирам задержанного рейса из Новосибирска
Вылет самолета задержали в аэропорту «Толмачево» из-за непогоды.

В Новосибирске авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Инцидент произошел в мае 2024 года, когда из-за погодных условий рейс «Новосибирск – Нерюнгри» задержали на 9 часов.

На время ожидания вылета пассажирам не были предоставлены гостиничные услуги.

— Авиакомпания привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске авиакомпанию S7 в очередной раз оштрафовали за овербукинг. Перевозчик отказал пассажирам в перелете из-за превышения количества доступных мест в самолете в связи с регистрацией на данный рейс трансферных пассажиров иного стыковочного рейса.

Фото Ольги Кирсановой.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск Нерюнгри

Теги : штраф транспортная прокуратура отказ пассажирам в гостинице Аэропорт Толмачево S7


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