S7 оштрафовали за отказ в гостинице пассажирам задержанного рейса из Новосибирска

В Новосибирске авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Инцидент произошел в мае 2024 года, когда из-за погодных условий рейс «Новосибирск – Нерюнгри» задержали на 9 часов.

На время ожидания вылета пассажирам не были предоставлены гостиничные услуги.

— Авиакомпания привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске авиакомпанию S7 в очередной раз оштрафовали за овербукинг. Перевозчик отказал пассажирам в перелете из-за превышения количества доступных мест в самолете в связи с регистрацией на данный рейс трансферных пассажиров иного стыковочного рейса.