«Скулят во весь двор»: новосибирцы обвинили соседку в издевательствах над собаками

Жители рабочего поселка Линево Искитимского района сообщили, что их пожилая соседка издевается над своими собаками и натравливает их на людей.

Местные бьют тревогу и просят общественность вмешаться в происходящее.

— Пожилая женщина на постоянной основе издевается над своими собаками. У неё их две, одинаковой окраски. Она может себе позволить избивать собак. Они скулят во весь двор, – отмечает автор поста в паблике «Подслушано в Искитиме».

Бедные «хвостики» пытаются вырваться с поводка, но безуспешно.

По словам сибиряков, со своими питомцами женщина гуляет во дворе. Из-за систематических побоев животные обозлились и ведут себя агрессивно, кидаются на людей. Примечательно, что такое поведение собак нисколько не смущает саму хозяйку.

— Ей просто безразлично: взрослый это или ребёнок. Также сама натравливает свою собаку на детей. А ведь собака может покусать, – подчёркивает очевидица.

Женщина отмечает, что на замечания, владелица несчастных животных ругается матом и оскорбляет недовольных. А однажды чуть не спровоцировала драку, обложив оппонента матом и обрушив на него плевки.

Владелицу псов раздражает ребятня, играющая во дворе и на детской площадке.

— Она позволяет себе матом на детей орать, выгонять их с площадки, прогоняет детей домой. Позор пожилой женщине, — заявила автор поста.

На опубликованном в соцсетях видео женщина выгуливает одного из своих питомцев. В это время рядом с домом стоит группа детей. Пёс начинает проявлять агрессию в сторону детворы, та осторожно отходит от опасных животных, но женщина со своим подопечным идет следом за ней.

— Обращаюсь, к общественности. Нужны люди по защите животных. Надежда только на них, они компетентны в этой сфере — что делать и как, — обращается автор поста к зоозащитникам.

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