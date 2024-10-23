Новосибирский эпидемиолог рассказал, чем опасна микоплазменная пневмония

В России с середины октября наблюдается вспышка заболеваемости пневмонией. Особенно остро эта проблема стоит в Сибири, где количество случаев заболевания растёт. Из-за этого в некоторых регионах были закрыты на карантин школы.

Рост случаев заболевания пневмонией подтвердили в Роспотребнадзоре. Всплески зафиксировали в 16 регионах, среди которых Томская, Кемеровская, Омская области, Алтайский и Красноярский край.

В Новосибирской области официально о вспышке заболеваемости не объявляли. Тем не менее, в некоторых школах региона зафиксировали рост заболеваемости. Например, в Искитиме из-за пневмонии несколько школ перешли на дистанционное обучение. В центральной городской больнице Бердска также участились случаи выявления пневмонии у детей, об этом сообщает издание «Горсайт».

В Роспотребнадзоре отмечают, что основным возбудителем пневмонии в этом сезоне оказалась микоплазма. Пневмоний и бронхитов, вызванных её бактериями, в этом сезоне больше. Обычно их фиксируют в 2–15%, а сейчас же показатели доходят до 50%.

— Микоплазменную пневмонию вызывают грибковые поражения. Часто такой пневмонией болеют люди после долгого использования антибиотиков. Если мы увлекаемся антибиотиками, то те подавляют не только опасные и болезнетворные бактерии, но и безвредные. Их место начинают занимать грибки, которые вызывают различные поражения органов, — объясняет Яков Новосёлов, эпидемиолог.

При лечении бактериальной пневмонии не обойтись без антибиотиков. Врачи успешно справляются с этой болезнью, но освободившееся место бактерий занимают грибки. Причиной этого может быть необоснованное и регулярное использование антибиотиков, например, при самолечении. Также влияет постоянная мутация грибков, которые становятся всё более устойчивыми и агрессивными.

Осенний рост заболеваемости пневмонией, как и ОРВИ с гриппом, является естественным процессом. Однако важно, чтобы эти показатели не превышали обычные сезонные значения.

— Каждый год увеличивается количество пневмоний при наступлении холодного времени года. Чего-то необычного я здесь не вижу. Вирусная пневмония, например, появляется в качестве осложнений после ОРВИ, гриппа, ковида, — отмечает эпидемиолог.

Он объяснил, что при обычном осмотре и прослушивании лёгких врачу бывает трудно обнаружить такую пневмонию. Из-за этого её называют «немой».

Ярко выраженный симптом — невероятная слабость.

— Кашель вообще необязателен, он может быть, а может и не быть. Обычно кашель возникает при воспалении в бронхах. При пневмонии воспалены лёгкие. Ещё один симптом — высокая температура, — объясняет эксперт.

Эпидемиолог предупреждает, что пневмония — тяжёлое заболевание. Из-за воспаления лёгких в организме нарушается газообмен, происходит дефицит кислорода. Человек может впасть в состояние гипоксии, то есть кислородного голодания.

Стоит отметить, что пневмонией чаще всего болеют дети дошкольного и школьного возраста и пожилые люди. Однако в этом году медики отмечают увеличение числа заболевших среди молодежи и людей среднего возраста, что необычно. Новосёлов считает, что это может быть связано с ослаблением иммунитета, неправильным питанием и отсутствием физической активности.

Чтобы не заболеть, следует придерживаться стандартных профилактических мер, которые помогут защитить организм не только от пневмонии, но и от других острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и коронавируса.

— Регулярно мойте руки, тщательно и с мылом. Пользуйтесь маской в местах скопления людей, ещё желательно ограничить посещение общественных заведений. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь физкультурой, гуляйте чаще. Проветривайте помещение. Также не увлекайтесь диетами, особенно если они не были согласованы с врачом. Если в организме будет нехватка белков, микроэлементов и витаминов, шансы заболеть увеличиваются, — объясняет Яков Новоселов.

Он также рекомендует ежегодно делать прививку от гриппа.

Ранее редакция сообщала о том, о новом штамме коронавирусной инфекции.