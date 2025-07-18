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Из-за размыва дамбы сужена проезжая часть Октябрьского моста в Новосибирске

  • 18/07/2025, 08:46
Автор: Оксана Мочалова
Из-за размыва дамбы сужена проезжая часть Октябрьского моста в Новосибирске
Огорожено около 50 метров в районе станции Спортивная

В Новосибирске из-за сильного ливня размыло часть склона дамбы Октябрьского моста в сторону правобережья. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Движение  частично перекрыто.

—Для проведения работ сужена проезжая часть дамбы моста – огорожено около 50 метров крайней правой полосы дороги в направлении правого берега (в районе остановки метро станция «Спортивная»). Выставлены бетонные блоки, дорожные знаки и указатели, — говорится в сообщении.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил департаменту дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города провести проверку состояния всей дамбы Октябрьского моста.

Ливень и ураган, обрушившиеся на город вечером 17 июля, привели к затопленным улицам и дворам, падению деревьев, а также проблемам с электроснабжением. За помощью в единую дежурную диспетчерскую службу (МКУ «ЕДДС») обратились 15 человек.

В мэрии отметили, что среди наиболее пострадавших от стихии районы левобережья. Так, на ул. Новогодняя, 11 дерево упало на мужчину 25 лет, он госпитализирован с травмами.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обязала мэрию Новосибирска оборудовать ливневками 11 улиц. 

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ливневки дождь


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