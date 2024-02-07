Бастрыкин заинтересовался приговором суда об убийстве хирурга в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о решении суда в отношении Дениса Голованова и Михаила Свиридова.
Оба стали фигурантами уголовного дела после убийства новосибирского хирурга Романа Бондарчука 15 мая 2022 года на территории ЖК «Марсель» на набережной реки Обь.
По версии следователей, Голованов и Свиридов употребляли горячительные напитки на смотровой площадке жилого комплекса, когда между ними и Романом Бондарчуком и его другом Алексеем Лашкулем возник конфликт, переросший в поножовщину.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Пособничество и подстрекательство к убийству» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Однако присяжные посчитали вину Голованова и Свиридова в убийстве не доказанной. На основании вердикта присяжных судом был оглашен приговор и назначены условные сроки.
— Судом Голованов признан виновным по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно.
Свиридов признан виновным по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев условно. На основании вердикта присяжных по статье «Подстрекательство к убийству» Свиридов оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, — сообщили в пресс-службе суда.
С решением суда не согласились родственники потерпевших.
— Руководитель СУ СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить об объеме собранной в ходе расследования доказательственной базы и причинах принятого судебного решения, — пояснили в СК по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьника в Кировском районе Новосибирска.
Фото пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
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