Бастрыкин заинтересовался приговором суда об убийстве хирурга в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о решении суда в отношении Дениса Голованова и Михаила Свиридова.

Оба стали фигурантами уголовного дела после убийства новосибирского хирурга Романа Бондарчука 15 мая 2022 года на территории ЖК «Марсель» на набережной реки Обь.

По версии следователей, Голованов и Свиридов употребляли горячительные напитки на смотровой площадке жилого комплекса, когда между ними и Романом Бондарчуком и его другом Алексеем Лашкулем возник конфликт, переросший в поножовщину.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Пособничество и подстрекательство к убийству» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Однако присяжные посчитали вину Голованова и Свиридова в убийстве не доказанной. На основании вердикта присяжных судом был оглашен приговор и назначены условные сроки.

— Судом Голованов признан виновным по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно.

Свиридов признан виновным по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев условно. На основании вердикта присяжных по статье «Подстрекательство к убийству» Свиридов оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, — сообщили в пресс-службе суда.

С решением суда не согласились родственники потерпевших.

— Руководитель СУ СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить об объеме собранной в ходе расследования доказательственной базы и причинах принятого судебного решения, — пояснили в СК по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьника в Кировском районе Новосибирска.