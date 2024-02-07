Площадь между цирком и собором в Новосибирске хотят назвать Никольской

С 7 по 14 февраля проводится интернет-опрос о присвоении наименования территории на улице Челюскинцев – между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором.

— В мэрию поступило предложение от Новосибирской епархии Русской православной церкви о присвоении наименования этой озелененной и благоустроенной в прошлом году территории, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Площадь хотят назвать Никольской. В опросе горожан просят проголосовать за предложенный вариант.

Ранее редакция сообщала о том, что более 7,5 тысяч горожан рассказали о том, каким они хотят видеть мэра Новосибирска.