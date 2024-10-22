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Покупателей маркетплейсов избаловала доступность товаров

  • 22/10/2024, 16:30

Покупателей маркетплейсов избаловала доступность товаров
Интернет-магазины отмечают снижение процента выкупа заказов и увеличение сроков их хранения в пунктах выдачи

Крупные мегаполисы России в 2024 году стали стремительно терять свои позиции в рейтинге благонадежности покупателей. Об этом сообщила пресс-служба компании PIM Solutions, развивающей экосистему сервисов для e-commerce. Именно в мегаполисах больше всего снизился процент выкупа и увеличилось время хранения интернет-заказов в пунктах выдачи.

— Места в рейтинге теряют регионы с наиболее избалованными жителями, — пояснила генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская. — При этом на низких позициях продолжают оставаться удаленные регионы. Таким образом, на текущем этапе наилучшее потребительское поведение демонстрируют жители не сильно отдаленных от Москвы регионов, а также регионов с крупными областными центрами, где развивается собственная инфраструктура.

Новосибирская область в 2024 году оказалась на 10 месте в рейтинге самых благонадёжных покупателей маркетплейсов. Нижние строчки рейтинга заняли Республика Тыва, Еврейская автономная область и Бурятия.

По данным PIM Solutions, в этом году в Новосибирске значительно подрос средний чек онлайн-покупок, составив 6562 рубля. Параллельно до 66,4% увеличилась и доля предоплаты. При этом, количество выкупленных заказов составила 93%, а в ПВЗ они хранятся в среднем полутора суток.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко «избалованность» жителей мегаполисов связывает, в первую очередь, с пробелами в законодательстве.

— Проблема в том, что всю нагрузку за невыкуп товара из пункта выдачи, за его обратную доставку берет на себя сам селлер (Продавец марктеплейса. — Ред.). Ни сам маркетплейс, ни покупатель финансовую ответственность не несут. И люди пользуются этим. Жители мегаполисов раньше остальных регионов поняли, что заказанный товар можно просто не выкупать. И за это им ничего не будет, — комментирует собеседник Infopro54.

На стороне покупателя в этом случае выступает закон о защите прав потребителей, а маркетплейсы выступают в качестве посредников. И пострадавшей стороной в этой ситуации оказывается только сам селлер, у которого есть только обязанности, но нет прав.

Этим начинают пользоваться и конкуренты. Заказывают большую партию товара в удаленные северные регионы. Пока партия идет туда, пока ждет покупателя на ПВЗ, пока возвращается обратно, конкурентная компания успевает реализовать идентичные модели, говорит Алексей Москаленко.

Единственным решением этой проблемы президент Ассоциации видит во внесении поправок в закон «О защите прав потребителей».

— Этот закон рассчитан исключительно на офлайн торговлю. Онлайн работает по-другому, и законодательство должно это учитывать. Мы уже работаем в этом направлении, — подчеркнул собеседник редакции.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что рынок интернет-торговли нужно оздоравливать. По его словам, 90% сибирских предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, сегодня работают в ноль или в минус. 

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : пункт выдачи заказа онланй-покупки Новосибирск маркетплейсы


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