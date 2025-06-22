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Бастрыкин запросил доклад после митинга обманутых дольщиков в Новосибирске

  • 22/06/2025, 13:20
Автор: Оксана Мочалова
Бастрыкин запросил доклад после митинга обманутых дольщиков в Новосибирске
Пострадавшие просят достроить дома или приостановить выплаты по кредитам.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о мошеннических действиях застройщика.

Накануне, 21 июня, у театра «Глобус» в Новосибирске на согласованный митинг вышли обманутые дольщики компаний «Мегадом», «Малоэтажная Сибирь» и «Биш Хауз». Люди остались без жилья, потому что застройщики остановили строительство индивидуальных жилых домов. В акции протеста участвовали около 40 человек.

Пострадавшие, среди которых есть многодетные семьи, пенсионеры и родственники участников СВО, добиваются справедливости. Они просят достроить дома или приостановить выплаты по кредитам.

Дело в отношении ООО «Мегадом» находится в производстве сотрудников СКР.

В октябре 2024 года глава Александр Бастрыкин уже затребовал доклад по делу о мошенничестве бывшего учредителя и директора строительной фирмы ООО «МегаДом» Евгения Мельникова.  Предприниматель был задержан и отправлен в СИЗО. В ноябре стало известно о его смерти.

В октябре 2024 года был задержан и учредитель ООО «Малоэтажная Сибирь» Иван Заикин. Он также не выполнил свои обязательства. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его отправила в СИЗО. Оттуда Заикин подал заявление о самобанкротстве, которое в январе 2025 года арбитраж признал обоснованным и ввел процедуру реструктуризации долгов. В конце мая меру пресечения Заикину заменили на домашний арест.

Стоит отметить, что вопрос с решением проблемы дольщиков, обманутых при строительстве домов в ИЖС, обсуждался в Госдуме. В марте Центробанк отказался предоставлять кредитные каникулы пострадавшим от недобросовестных подрядчиков покупателям ИЖС. Регулятор отметил, что не может вмешиваться в «собственные бизнес-процессы банков», а потому «наказать» их за работу с ненадежными застройщиками не компетентен.

По данным независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева,  за первые четыре месяца новосибирцам выдано лишь 241 кредит, что в 6,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом эксперт отмечает резкое замедление рынка индивидуального жилого строительства.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы начали сокращать площадь частных домов.

Источник фото: официальный сайт СК РФ, автор- пресс-служба

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : обманутые дольшики ИЖС


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