Спрос на ипотеку на ИЖС рухнул в Новосибирской области

За первые четыре месяца 2025 года в Новосибирской области объем выданных ипотечных кредитов на строительство и приобретение индивидуального жилого дома (ИЖС) сократился в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит «Циан.Аналитика». По подсчетам экспертов, в регионе с января по апрель выдано 489 кредитов.

Схожая тенденция наблюдается по всему Сибирскому федеральному округу. Так, в Иркутской области выдача таких кредитов упала в 8,1 раза, а в Республике Тыва – почти в 24 раза. Хакасия заняла третье место по снижению: там зафиксировано сокращение в 3,9 раза.

Эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская констатирует, что выдачи кредитов в ИЖС просели сильнее, чем в других сегментах (на рынке новостроек снижение на четверть, на вторичке – в 2 раза). По ее словам, снижение связано с ужесточением условий ипотечных программ, передом ИЖС на эскроу-счета и ростом себестоимости строительства.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев, ссылаясь на данные, опубликованные на сайте ЦБ РФ, говорит о шестикратном снижении ипотеки на ИЖС в регионе. По его данным за первые четыре месяца новосибирцам выдано лишь 241 кредит, что в 6,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом эксперт отмечает резкое замедление рынка индивидуального жилого строительства.

— За январь-апрель 2025 года ввод ИЖС в регионе вырос на 47,9%, а МКД, наоборот, снизился на 38,2%. С такой динамикой ипотечного кредитования тренд роста ИЖС не будет долгим, — отмечает Николаев.

Стоит отметить, что в регионе сокращается и общая площадь жилого пространства в частных домах. Так, по сравнению с первым кварталом 2024 года средняя квадратура ИЖС уменьшилась на 33,63 кв.м. При этом приобрести землю под ИЖС в Новосибирской области стало проблематичнее.

Ранее редакция сообщала, что за 5 месяцев в Новосибирской области ввели миллион квадратных метров жилья. 60% в этом объеме составляет ИЖС.