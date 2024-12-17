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Бастрыкин запросил доклад после пикета дольщиков долгостроя на Тополевой

  • 17/12/2024, 10:45
Бастрыкин запросил доклад после пикета дольщиков долгостроя на Тополевой
По данному факту проводится процессуальная проверка

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался митингом дольщиков, который прошел в центре Новосибирска в прошедшие выходные. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину представить отчет о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

— В средствах массовой информации сообщается, что в Новосибирске участники долевого строительства апартаментов (нежилых помещений) по улице Тополевой провели пикет из-за возникших проблем у застройщика и записали обращение к президенту. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка (ч. 1 ст. 293 УК РФ), —говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в воскресенье утром обманутые дольщики собрались  у театра «Глобус». Они требовали, чтобы региональный Минстрой исполнил обещание и достроил апарт-комплекс Pool House на Тополевой, 5. Кроме того, собравшиеся записали обращение к президенту РФ на прямую линию. Известно, что дом на Тополевой Минстрой региона давно внес в список проблемных. По документам ведомства общее количество обманутых дольщиков здесь составляет 150 человек. По заявлению самих дольщиков — около 200 человек. Готовность здания на сегодняшний момент достигла чуть более 70%. В региональном Минстрое отмечают, что для завершения строительства не хватает около 200 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщику «Новомарусино» вынесли приговор по трем преступлениям. Иски обманутых дольщиков суды будут рассматривать отдельно.

Иллюстрация – скрин из видео издания «Прецедент», предоставлено дольщиком Иваном Еремеевым.

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Рубрики : Право&Порядок Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : обращение к президенту обманутые дольщики Новосибирск Александр Бастрыкин


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