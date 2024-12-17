В Новосибирске повторно возбудили уголовное дело по снегоплавильной станции

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антона Бадулина доклад по ходу уголовного дела о нарушении прав жителей города Новосибирска из-за шумной снегоплавильной станции на улице Федосеева.

Напомним, первую в Новосибирске снегоплавильную станцию на ул Федосеева мощностью около 250 куб. м снега в час по концессии построила компания ООО «Перлит-строй» (Ее «дочкой» является ООО «Строй-Сервис». — Ред.). Она была запущена в эксплуатацию в 2013 году. С запуском станции, начали поступать жалобы на высокий уровень шума от жильцов близлежащих домов.

В 2019 году аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирска выявили факт реализации снегоплавильной станции ООО «Строй-Сервис» по цене «значительно уступающей сумме вложений в данное имущество». В декабре 2022 года прокуратура направляла мэру Новосибирска представление о переносе станции.

— Однако в январе 2023 года администрация передала земельный участок с расположенной на нем станцией в собственность указанной организации, после чего его деятельность была возобновлена. Несмотря на то, что в сентябре текущего года судом указанная сделка признана незаконной, до настоящего времени предприятие продолжает функционировать, — говорится в сообщении СК.

В региональном следственном управлении повторно возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала, что за уборкой снега в Новосибирске будет следить новая система мониторинга.