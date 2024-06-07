Волонтеры из Новосибирска отправились спасать детей в Свердловскую область

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт НСО» отправились на поиски в Свердловскую область. Там они будут помогать коллегам в поиске двоих детей.

— 10-летняя Виктория и 12-летний Григорий Крепп отправились на рыбалку вместе с дедушкой, но в какой-то момент отстали и заблудились, — сообщили волонтеры в группе.

Дедушка смог самостоятельно выбраться из леса, но его внуки не вернулись домой. С ними были их верные друзья — две собаки породы бигль, которые никогда не покидают своих маленьких хозяев.

Сейчас на месте происшествия работает штаб, где слаженно трудятся добровольцы, сотрудники полиции и МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что одноглазого щенка, избитого кочергой, спасли волонтеры в Новосибирске.